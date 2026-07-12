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Kane afirma que Inglaterra "todavía tiene margen para mejorar"

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Redacción Deportes, 11 jul (EFE).- Harry Kane, capitán de la selección de Inglaterra, afirmó este sábado en Miami que el equipo "todavía tiene margen para mejorar" antes de jugar la próxima semana por un cupo en la final del Mundial.

La plantilla de Thomas Tuchel se enfrentará el 15 de julio en Atlanta con el mejor de la serie de cuartos de final entre Argentina y Suiza.

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El 9 elogió hoy la capacidad de sacrificio y la resiliencia de sus compañeros para superar las dificultades y procuró contener la euforia por estar ahora entre las cuatro mejores selecciones del mundo.

Dijo que la prioridad ahora es recuperar al equipo del esfuerzo físico que costó jugar hoy 30 minutos adicionales para derrotar a Noruega por 1-2 en Miami.

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El delantero del Bayern de Múnich igualó este sábado los 120 partidos con Inglaterra de Wayne Rooney, lo que le sitúa como el segundo futbolista que más veces ha representado a la selección de Los Tres Leones, solo por detrás del portero Peter Shilton. EFE

(foto)

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