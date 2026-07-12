Bellingham, tras su doblete contra Noruega: "Es un día muy especial"

Miami (EE.UU.), 11 jul (EFE).- Jude Bellingham aseguró este sábado que el pase a semifinales "es increíble" y "un día muy especial" para Inglaterra, después de la victoria ante Noruega por 1 a 2 en Miami.

El mediocentro fue designado el mejor jugador del encuentro después de anotar los dos goles de Inglaterra, como ya hiciera en los octavos contra México.

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"Estoy muy contento de ayudar a mi equipo otra vez", aseguró en español en la zona mixta.

Inglaterra se verá en semifinales contra el vencedor del cruce entre Argentina y Suiza, la primera vez desde Rusia 2018 que los Tres Leones alcanzan esta instancia en un Mundial.

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"Para ser sincero, tengo confianza en mí mismo, y creo que te vas a la cama y sueñas con lograr esto. Así que, como he dicho antes, teniendo en cuenta las cosas que he hecho, es agradable haber tenido un impacto en cómo mi equipo", destacó.

También bromeó con el modo en que gestionó el partido para no ver una tarjeta amarilla que le habría hecho perderse las semifinales por acumulación de tarjetas.

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"Mi madre estuvo toda la semana diciéndome que cuidara mi lenguaje, que cuidara cuándo metía la pierna, y todo eso. Cuando juegas de la manera correcta y juegas al nivel de los árbitros, todavía te permiten comunicarte y respetar, algo que muchos árbitros no te dejan hacer. Así que creo que cuando encuentro el equilibrio adecuado, hay un árbitro que sabe escuchar, es excelente", señaló.

Bellingham suma seis goles en seis partidos del Mundial, lo que le iguala con Harry Kane como el máximo goleador de Inglaterra.EFE

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