Bellingham: "Dimos todo lo que teníamos"

Redacción Deportes, 11 jul (EFE).- El centrocampista Jude Bellingham dejó de lado este sábado su rol protagónico en la clasificación de Inglaterra para las semifinales del Mundial 2026 a expensas de Noruega y prefirió extender una felicitación al sacrificio de todo el equipo al término del partido en Miami.

"Todos los jugadores han hecho un esfuerzo tremendo. Mis pensamientos y agradecimientos van para los que estuvieron ahí, que se esforzaron muchísimo una vez más", expresó el 10, quien firmó un doblete para sellar el triunfo por 1-2, que se extendió a un tiempo de alargue de 30 minutos.

PUBLICIDAD

Bellingham llegó hoy a seis goles en su cuenta personal e igualó a su compañero, el capitán Harry Kane, en la clasificación de cañoneros.

Al responder a la pregunta sobre cómo definiría el desempeño de su selección en el Mundial, se inclinó por dos adjetivos: "Carácter y perseverancia".

"Hoy encontramos una manera de ganar un partido otra vez. Dimos todo lo que teníamos", destacó el jugador del Real Madrid. EFE

(foto)