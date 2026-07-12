3-1. Argentina jugará contra Inglaterra en semifinales

Redacción Deportes, 11 jul (EFE).- Un tanto de Julián Álvarez en el minuto 112 y otro de Lautaro Martínez en el 120+1 le dieron este sábado a Argentina el pase a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer por 3-1 a Suiza en el partido de cuartos de final que se jugó en Kansas City.
Los argentinos se habían ido en ventaja con un tanto de Alexis Mac Allister en el minuto 10, pero los suizos llegaron a la paridad parcial con gol de Dan Ndoye en el 67.
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Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán contra Inglaterra el próximo miércoles en Atlanta. EFE
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