1-1. Argentina y Suiza se van al alargue

Redacción Deportes, 11 jul (EFE).- Las selecciones de Argentina y Suiza definirán el pase a semifinales del Mundial 2026 en un alargue de 30 minutos tras empatar 1-1 al final del tiempo reglamentario. De persistir la igualdad, habrá tanda de penaltis.

Los argentinos se habían ido en ventaja con un tanto de Alexis Mac Allister en el minuto 10, pero los suizos llegaron a la paridad con gol de Dan Ndoye en el 67.

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El vencedor de este encuentro se medirá el próximo miércoles frente a Inglaterra. EFE