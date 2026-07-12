1-0. Argentina termina el primer tiempo con ventaja sobre Suiza

Redación Deportes, 11 jul (EFE).- Con un tanto de Alexis Mac Allister en el minuto 10, Argentina le gana 1-0 a Suiza al cabo del primer tiempo del partido de cuartos de final del Mundial 2026 que se juega este sábado en Kansas City.
El vencedor de este encuentro se medirá el próximo miércoles en semifinales frente a Inglaterra. EFE
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