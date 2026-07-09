Viernes, 10 de julio de 2026

FÚTBOL MUNDIAL 2026

- ESPAÑA-BÉLGICA. Los Ángeles (EE.UU.). España afronta este viernes los cuartos de final de un Mundial por sexta vez en su historia. Sólo los ha superado una vez, y fue campeona, en Sudáfrica 2010. Lo hará tras vencer a Portugal con un gol de Mikel Merino en el minuto 91 y frente a una Bélgica consciente de que España es favorita, pero que ya sabe lo que es darle la vuelta a situaciones adversas. Por Óscar Maya.

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. Además, previas de los dos últimos partidos de cuartos, que se juegan el sábado: Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza.

- Redacción Deportes. Del remo vikingo de Noruega al 'Wonderwall' de Inglaterra, pasando por el baile de Bélgica con 'recado' para Donald Trump o el vestuario argentino entonando 'la cuarta estrella', el Mundial ya deja un buen abanico festejos icónicos. Por Pablo Pérez.

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- Bruselas. Bélgica aguarda con ilusión el choque mundialista de este viernes ante España tras el subidón por haber batido a la anfitriona Estados Unidos, un partido para el que se han instalado pantallas gigantes en Bruselas y otras de sus principales ciudades y ante las que se concentrarán miles de aficionados belgas y españoles.

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- El Cairo. La selección de fútbol de Egipto, que ha emocionado a todo el país al llegar por primera vez a los octavos de final de un Mundial, regresa al país africano, donde será recibida por el presidente del país, Abdelfatah al Sisi, tras su derrota en el polémico partido contra la todopoderosa Argentina de Lionel Messi.

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FÚTBOL MARRUECOS

Redacción deportes. "Un milagro". Así define el entrenador español Pablo Franco el título de liga marroquí ganado con el MAS de Fez después de 41 años, tras una temporada de record en la que terminó con el mayor número de victorias e invicto como visitante por primera vez en la historia del club. Por Carlos Expósito

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CICLISMO TOUR

Burdeos (Francia). El pelotón del Tour de Francia, de nuevo liderado por el esloveno Tadej Pogacar taras su exhibición del jueves, viaja de Hagetmau a Burdeos en una etapa prácticamente llana, de 175 kilómetros. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

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TENIS WIMBLEDON

Redacción Deportes. El italiano Jannik Sinner, número 1 mundial y defensor del título, se enfrenta este viernes al serbio Novak Djokovic, siete veces campeón en Londres, mientras que el alemán Alexander Zverev, tercer favorito y campeón este año en Roland Garros, se ve las caras con el británico Arthur Fery, invitado por los organizadores, en las semifinales masculinas del torneo de Wimbledon.

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MOTOCICLISMO G.P. ALEMANIA

Redacción deportes. El Gran Premio de Alemania, undécimo de los Mundiales de motociclismo de velocidad y que marca el ecuador del mismo, comienza con los primeros entrenamientos libres en el Sachsenring, situado en la localidad de Oberlungwitz.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Liga Diamante. Reunión en Mónaco.

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CICLISMO

- Tour de Francia (hasta 26). 7ª etapa (FOTO): Hagetmau-Burdeos, de 175 km. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

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FÚTBOL

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA). Cuartos de final: España-Bélgica, en el SoFi Stadium de Inglewood (21.00 CET/19.00 GMT). Información de Óscar Maya Belchí y Mikaela Viqueira.

. Previa de los dos últimos partidos de cuartos: Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza y actualidad de las dos primeras semifinalistas.

- Final del Campeonato de Europa femenino sub-19, en Sarajevo: España-Alemania (18.00).

- Rueda de prensa de José Bordalás, entrenador del Getafe con motivo del inicio de la temporada 2026/2027 (11.45. Ciudad Deportiva).

- Presentación del japonés Ryunosuke Sato como nuevo jugador del Valencia (13.00. Mestalla). (FOTO)

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GOLF

- Major femenino. Campeonato Evian, en Evian-Les-Bains (Francia) (hasta 12).

- Abierto de Escocia, en el club The Renaissance de North Berwick (Reino Unido) (hasta 12).

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MOTOCICLISMO

- Entrenamientos libres (09.00 a 16.00) del Gran Premio de Alemania, 10ª prueba de los Mundiales y que se disputa en el Sachsenring. (FOTO)

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TENIS

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12). Semifinales masculinas. Pista central (14.30 CET): Arthur Fery (GBR)-Alexander Zverev (GER/3) y Jannik Sinner (ITA/1)-Novak Djokovic (SRB/7). (FOTO) (INFOGRAFÍA)

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