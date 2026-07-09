Espana agencias

Tranquilidad y todos disponibles en el último entrenamiento de España antes de cuartos

Guardar
Google icon

Carson (EE.UU.), 9 jul (EFE).- La selección española completó este jueves su último entrenamiento antes de los cuartos de final ante Bélgica con todos los jugadores disponibles para Luis de la Fuente.

Aymeric Laporte y Pau Cubarsí completaron su segunda sesión consecutiva con el grupo, tras perderse sobre el césped la jornada de recuperación el día siguiente a la victoria en octavos 0-1 frente a Portugal, y repetirán como pareja titular de centrales en una defensa que aún no ha encajado gol en el torneo.

PUBLICIDAD

Con todos los futbolistas a su disposición, Luis de la Fuente dirigió un entrenamiento que contó con la visita de dos jugadores que formaron parte del equipo que ganó el Mundial en 2010: Fernando Llorente y Raúl Albiol.

Ambos acudieron a presenciar el entrenamiento de la selección española en la que reinó el buen ambiente entre los jugadores, con bromas constantes entre ellos, demostrando tranquilidad y calma antes de los cuartos.

PUBLICIDAD

Ajenos los futbolistas a una ronda que, previa al Mundial 2010, era el muro de España. La maldición de los cuartos. Cuatro veces a dicha altura del torneo y cuatro eliminaciones dolorosas.

Un muro que España pudo derribar a la quinta ocasión, ante Paraguay gracias a un gol de David Villa y en el que este 2026 tendrá que hacer lo mismo ante Bélgica en Los Ángeles si quiere continuar su camino hacia su segunda estrella de campeona del mundo. EFE

(FOTO) (VÍDEO)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Justicia avala internar en un CIE a un joven marroquí con residencia legal en España: Alemania le había prohibido entrar en el espacio Schengen por varios robos

La Audiencia de Navarra confirma su ingreso en un centro de internamiento al considerar que la prohibición de entrada impuesta por Alemania prevalece sobre el permiso de residencia que tenía en España y permite ejecutar su devolución a Marruecos

La Justicia avala internar en un CIE a un joven marroquí con residencia legal en España: Alemania le había prohibido entrar en el espacio Schengen por varios robos

Resultado La Primitiva hoy 6 de julio

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultado La Primitiva hoy 6 de julio

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 9 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 9 julio

Los coches eléctricos son más caros de reparar y no es por la batería: el peso, los talleres especializados y la gama alta disparan la factura

Cuantos más eléctricos circulan, más aparecen en los expedientes de siniestros, y más se hace evidente la diferencia de costes. Y esa diferencia no se estabiliza con el tiempo, sino que se amplía

Los coches eléctricos son más caros de reparar y no es por la batería: el peso, los talleres especializados y la gama alta disparan la factura

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 9 julio

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 9 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia avala internar en un CIE a un joven marroquí con residencia legal en España: Alemania le había prohibido entrar en el espacio Schengen por varios robos

La Justicia avala internar en un CIE a un joven marroquí con residencia legal en España: Alemania le había prohibido entrar en el espacio Schengen por varios robos

El revólver que Erdogan regaló a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN ya está en manos de Interior: será inutilizado y quedará como pieza de colección

Qué dice el tratado entre España y Francia que permite invitar a un ministro francés a Moncloa y que el PP llevará al Tribunal Constitucional

El caso Zapatero reactiva la urgencia por aprobar una ley de lobbies, pero el Congreso se va de vacaciones sin ni siquiera abrir el debate: “Hay que acabar con el intrusismo”

La Justicia niega la residencia a un ciudadano argentino con abuelo español porque no acreditó que su padre figurara inscrito en el Registro Civil de España

ECONOMÍA

Los coches eléctricos son más caros de reparar y no es por la batería: el peso, los talleres especializados y la gama alta disparan la factura

Los coches eléctricos son más caros de reparar y no es por la batería: el peso, los talleres especializados y la gama alta disparan la factura

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

Un agricultor denuncia la ocupación ilegal de su finca protegida por 74 caravanas tras ser expulsadas de otro municipio: “Van a destruir años de trabajo”

El BCE ‘aplaude’ el desempeño de la economía española ante la crisis de Oriente Medio

España incumple las reglas de Bruselas contra el amianto y los afectados reclaman que solo se ha indemnizado a 97 personas

DEPORTES

Lamine Yamal espera el posible fichaje de Julián Álvarez “con los brazos abiertos” y se rinde a Messi y su nivel en el Mundial

Lamine Yamal espera el posible fichaje de Julián Álvarez “con los brazos abiertos” y se rinde a Messi y su nivel en el Mundial

El último movimiento del FC Barcelona para asomarse al mercado de fichajes y buscar a Julián Álvarez

La surrealista pelea en medio de la rueda de prensa de Brahim antes del partido entre Francia y Marruecos

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, jueves 9 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada