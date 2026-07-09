Tranquilidad y todos disponibles en el último entrenamiento de España antes de cuartos

Carson (EE.UU.), 9 jul (EFE).- La selección española completó este jueves su último entrenamiento antes de los cuartos de final ante Bélgica con todos los jugadores disponibles para Luis de la Fuente.
Aymeric Laporte y Pau Cubarsí completaron su segunda sesión consecutiva con el grupo, tras perderse sobre el césped la jornada de recuperación el día siguiente a la victoria en octavos 0-1 frente a Portugal, y repetirán como pareja titular de centrales en una defensa que aún no ha encajado gol en el torneo.
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Con todos los futbolistas a su disposición, Luis de la Fuente dirigió un entrenamiento que contó con la visita de dos jugadores que formaron parte del equipo que ganó el Mundial en 2010: Fernando Llorente y Raúl Albiol.
Ambos acudieron a presenciar el entrenamiento de la selección española en la que reinó el buen ambiente entre los jugadores, con bromas constantes entre ellos, demostrando tranquilidad y calma antes de los cuartos.
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Ajenos los futbolistas a una ronda que, previa al Mundial 2010, era el muro de España. La maldición de los cuartos. Cuatro veces a dicha altura del torneo y cuatro eliminaciones dolorosas.
Un muro que España pudo derribar a la quinta ocasión, ante Paraguay gracias a un gol de David Villa y en el que este 2026 tendrá que hacer lo mismo ante Bélgica en Los Ángeles si quiere continuar su camino hacia su segunda estrella de campeona del mundo. EFE
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