Sánchez:Feijóo ayer contra trabajadores, hoy contra personas dependientes, no son lapsus

Madrid, 9 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por sus últimas propuestas a favor de una ley para que el concebido no nacido sea reconocido como un miembro más de la familia; por su posición respecto a las bajas laborales, y por la oposición de los populares, hoy en el Congreso, a los proyectos de ley de dependencia y discapacidad.

"La semana pasada, contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Ayer, contra los trabajadores y su derecho a una baja laboral. Hoy, contra las personas en situación de dependencia", ha publicado hoy en X el presidente del Gobierno.

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Y ha añadido: "Así opina y actúa el PP de Alberto Núñez Feijóo. No son lapsus. Son sus ideas". EFE