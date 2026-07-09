Resines y Gutiérrez Aragón reivindican gastronomía y cine como formas de contar la vida

Santander, 9 jul (EFE).- Antonio Resines y Manuel Gutiérrez Aragón han reivindicado el humor, la gastronomía y el cine como herramientas para interpretar la realidad y contar la vida y lo han hecho en una mesa redonda en la que ambos han reflexionado sobre la memoria, la identidad cántabra y los rodajes.

Esa mesa redonda, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, se ha celebrado en un curso sobre creadores cántabros centrado este año en el restaurante con 3 estrellas Michelin, el Cenador de Amós, cuyo chef, Jesús Sánchez, ha acompañado también a Resines y Gutiérrez Aragón.

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Resines (Torrelavega (Cantabria), 1954) ha defendido que cualquier historia puede enriquecerse con una mirada humorística y que la vida resulta "mucho más entretenida" cuando se afronta desde ese prisma.

Gutiérrez Aragón (Torrelavega, 1942) ha relacionado esa visión con una larga tradición cultural española en la que la comedia y la ironía han servido para abordar cuestiones profundas.

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El cineasta ha añadido que el humor forma parte de una manera de entender la vida y ha hablado del "humor cántabro", que, a su juicio, posee rasgos propios que no siempre son fáciles de interpretar fuera de la región y llegan a confundirse con el sarcasmo.

La gastronomía ha ocupado también una parte importante de la conversación, ya que Resines ha confesado ser cliente habitual del Cenador de Amós, cuyo funcionamiento ha comparado con el rodaje de una película en la que cada integrante conoce exactamente su cometido y contribuye a un resultado colectivo.

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"Es como una orquesta magníficamente cohesionada", ha señalado y ha asegurado que es una experiencia que le fascina desde la llegada al restaurante hasta el final del servicio.

Gutiérrez Aragón ha coincidido con esa visión y ha defendido que gastronomía y cine comparten elementos narrativos y de puesta en escena.

Ha asegurado que en sus películas la comida es un elemento narrativo fundamental y la gastronomía nunca aparece de forma casual en sus historias.

Los dos cineastas ha coincidido en las dificultades técnicas de las escenas de comida en el cine y han asegurado que actores rara vez comen de verdad durante los rodajes. EFE

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