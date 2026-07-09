Espana agencias

Resines y Gutiérrez Aragón reivindican gastronomía y cine como formas de contar la vida

Guardar
Google icon

Santander, 9 jul (EFE).- Antonio Resines y Manuel Gutiérrez Aragón han reivindicado el humor, la gastronomía y el cine como herramientas para interpretar la realidad y contar la vida y lo han hecho en una mesa redonda en la que ambos han reflexionado sobre la memoria, la identidad cántabra y los rodajes.

Esa mesa redonda, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, se ha celebrado en un curso sobre creadores cántabros centrado este año en el restaurante con 3 estrellas Michelin, el Cenador de Amós, cuyo chef, Jesús Sánchez, ha acompañado también a Resines y Gutiérrez Aragón.

PUBLICIDAD

Resines (Torrelavega (Cantabria), 1954) ha defendido que cualquier historia puede enriquecerse con una mirada humorística y que la vida resulta "mucho más entretenida" cuando se afronta desde ese prisma.

Gutiérrez Aragón (Torrelavega, 1942) ha relacionado esa visión con una larga tradición cultural española en la que la comedia y la ironía han servido para abordar cuestiones profundas.

PUBLICIDAD

El cineasta ha añadido que el humor forma parte de una manera de entender la vida y ha hablado del "humor cántabro", que, a su juicio, posee rasgos propios que no siempre son fáciles de interpretar fuera de la región y llegan a confundirse con el sarcasmo.

La gastronomía ha ocupado también una parte importante de la conversación, ya que Resines ha confesado ser cliente habitual del Cenador de Amós, cuyo funcionamiento ha comparado con el rodaje de una película en la que cada integrante conoce exactamente su cometido y contribuye a un resultado colectivo.

"Es como una orquesta magníficamente cohesionada", ha señalado y ha asegurado que es una experiencia que le fascina desde la llegada al restaurante hasta el final del servicio.

Gutiérrez Aragón ha coincidido con esa visión y ha defendido que gastronomía y cine comparten elementos narrativos y de puesta en escena.

Ha asegurado que en sus películas la comida es un elemento narrativo fundamental y la gastronomía nunca aparece de forma casual en sus historias.

Los dos cineastas ha coincidido en las dificultades técnicas de las escenas de comida en el cine y han asegurado que actores rara vez comen de verdad durante los rodajes. EFE

ca/mg/aam

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

La Junta de Andalucía recomienda evitar el baño en estas dos playas de Huelva tras superar los límites permitidos de bacteria E. Coli

La Delegación Territorial de Sanidad de la provincia ha enviado resoluciones a los ayuntamientos implicados para que tomen las medias necesarias

La Junta de Andalucía recomienda evitar el baño en estas dos playas de Huelva tras superar los límites permitidos de bacteria E. Coli

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

Agentes localizaron el cuerpo el 3 de julio y aún no han logrado identificar a la víctima

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

La reina Rania de Jornadia anuncia que será abuela por tercera vez: su hija Imán espera su segundo hijo junto al venezolano Jameel Thermiotis

La monarquía hachemita ha anunciado que en los próximos meses darán la bienvenida al segundo hijo de la princesa Imán

La reina Rania de Jornadia anuncia que será abuela por tercera vez: su hija Imán espera su segundo hijo junto al venezolano Jameel Thermiotis

El breve romance español que vivió Bonnie Tyler con el cómico Paco Collado: “Hubo mucha química y desde los postres me estaba haciendo ojitos”

La relación se extendió durante un año por teléfono a pesar de que el humorista no hablaba inglés ni la cantante español

El breve romance español que vivió Bonnie Tyler con el cómico Paco Collado: “Hubo mucha química y desde los postres me estaba haciendo ojitos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”

Cuatro fiscalías investigan a dos empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las posibilidades de Trump de imponer un bloqueo comercial a España: esto dice la legislación de EEUU y el “bazuca” que puede usar Sánchez

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

DEPORTES

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita