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Nuevos desalojos por el incendio forestal de Benahavís (Málaga) pero reabren la AP-7

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Málaga, 9 jul (EFE).- El incendio forestal que se ha declarado en la tarde de este jueves en el límite entre Estepona y Benahavís (Málaga), que afecta a territorio de este segundo municipio, continúa activo y ha provocado nuevos desalojos, ahora en un complejo residencial de lujo, mientras que la AP-7 ha sido reabierta tras horas cortada.

El incendio había obligado ya al desalojo preventivo de viviendas de la zona Parque Botánico Country Club, a las que ahora se ha unido casi un centenar de personas de los apartamentos Four Season, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía, EMA 112.

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El Ayuntamiento de Benahavís ha informado de que todos los desalojados pueden acudir al pabellón municipal, donde se ha habilitado un espacio para su alojamiento y atención.

El fuego, que se inició al norte de la autovía AP-7, ha avanzado hacia la parte sur, aunque esta vía, después de varias horas cortadas en el entorno del incendio, ya está reabierta al tráfico.

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El incendio comenzó en la cuneta de la AP-7, a la altura del kilómetro 1068, y se extendió a una zona de arboleda en los alrededores de la urbanización Montemayor, según las alertas que llegaron al 112 desde más de 130 llamadas de particulares.

El dispositivo aéreo está integrado por trece medios, que se retirarán con la caída de la noche: un helicóptero ligero, tres helicópteros semipesados, dos helicópteros pesados, un helicóptero de mando y control, dos aviones de carga en tierra, dos aviones anfibios ligeros, un avión anfibio pesado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y un avión de coordinación.

En las tareas de extinción intervienen también 110 profesionales por tierra, entre ellos ocho grupos de bomberos forestales, cuatro Bricas, cuatro técnicos de operaciones, dos técnicos de extinción, dos agentes de medio ambiente, una Unidad Móvil de Incendios Forestales, un Equipo de Mando de Incendios Forestales, un subdirector del COR/COP y cuatro autobombas.

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha desplegado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en el Llano de la Ermita, en la población de Benahavís, para coordinar desde allí el trabajo de todos los intervinientes. EFE

ebg-eg/plv

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(Foto)(Vídeo)

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