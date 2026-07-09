LaLiga alcanza los 4.100 millones y es la tercera liga europea con más ingresos

Madrid, 9 jul (EFE).- LaLiga, en el curso 2024-2025, experimentó un crecimiento del 9 % en sus ingresos hasta llegar a los 4.100 millones de euros, colocándose como la tercera liga de Europa con mayores beneficios, por detrás de la Premier League inglesa y de la Bundesliga alemana, según la auditoría Deloitte.

Basándose en la 35ª edición de su informe 'Annual Review of Football Finance' (Informe anual sobre las finanzas del fútbol, en inglés), la liga española reportó un incremento de 300 millones respecto a la campaña anterior.

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De manera especial, el "motor financiero" de la competición estuvo consolidado por el Real Madrid, primer puesto mundial con un valor de 1.200 millones de euros, y del FC Barcelona, que alcanzó los 975 millones.

Ambos clubes suman más de 2.100 millones de euros y representaron el 52 % de los ingresos de toda la competición, frente al 48 % del año anterior.

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Los ingresos por actividades comerciales aumentaron un 22 %, hasta alcanzar los 1.600 millones de euros, impulsados por la renovación del contrato de patrocinio del Barça con la firma deportiva Nike y el primer año completo de actividad comercial en el estadio Bernabéu del Real Madrid tras su remodelación.

Los ingresos por día de partido también crecieron un 22 % hasta alcanzar los 800 millones de euros.

El Barça aportó más del 70 % de este incremento, impulsado por la contabilización de los ingresos por la venta de los denominados PSL (Personal Seat Licenses), los derechos de uso exclusivos que permiten a un aficionado o empresa a reservar y utilizar un asiento premium del estadio durante un período determinado) para el recién remodelado Spotify Camp Nou.

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A nivel de rentabilidad, los clubes españoles se recuperan gracias a un beneficio operativo colectivo, derivado de sus actividades comerciales principales, de 300 millones de euros, con una reducción del ratio salarial hasta alcanzar un 60 % sobre los ingresos.

Por primera vez, el mercado del fútbol europeo registró un hito histórico y superó los 40.200 millones de euros de ingresos totales en la temporada 2024-2025, lo que se traduce en un crecimiento del 13%, 20.200 millones más que los 38.000 millones del curso anterior.

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Asimismo, las llamadas cinco grandes ligas, LaLiga, la Premier League, la Bundesliga, la Serie A italiana y la Ligue 1 francesa, generaron de forma conjunta 21.600 millones de euros, un 6 % más que el dato anterior.

De esta forma, la Premier League se mantiene como líder de ingresos con 7.980 millones de euros, un 8 % más, aunque sus pérdidas antes de impuestos se dispararon hasta los 1.112 millones de euros debido al elevado gasto en fichajes y la falta de ingresos extraordinarios.

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En segunda posición se coloca la Bundesliga con 4.300 millones de euros y un crecimiento del 12 %. Los ingresos aumentaron debido a la celebración de la Eurocopa 2024 en Alemania, el enorme ratio de asistencia a sus estadios (97 % de ocupación), con un operativo récord de 400 millones de euros.

La Serie A se posicionó cuarta, por detrás de LaLiga. Sus ingresos se incrementaron un 4 % hasta los 3.000 millones de euros debido a la presencia continental del Juventus, Inter y Milán, que concentraron el 45 % del negocio en el país. En cuanto a ingresos comerciales, las cifras crecieron un 8 %.

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La quinta fue la Ligue 1, que fue la única en sufrir un descenso del 15 % en sus ingresos, hasta los 2.200 millones de euros. Todo ello debido al fin de los fondos extraordinarios de CVC y problemas de uno de sus operadores televisivos, llegando a los 600 millones de pérdidas. Además, el Paris Saint-Germain (PSG) aumentó sus beneficios hasta los 800 millones de ingresos, y ya factura de media, diez veces más que sus rivales. EFE