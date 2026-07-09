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La solidaridad de Los Gallardos y Lubrín asiste a los evacuados por el fuego forestal

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Almería, 9 jul (EFE).- El incendio forestal originado en la tarde de este jueves en el municipio de Los Gallardos (Almería), que mantiene activada la fase de emergencia operativa 1, ha desatado una importante ola de solidaridad en esta localidad y en la vecina Lubrín (Almería), convertidas en refugios improvisados para cientos de evacuados por el avance de las llamas.

El fuego, que ha obligado a cortar al tráfico la carretera N-340A y la autovía A-7 entre los kilómetros 709 y 714 para asegurar la labor de los medios desplazados, se ha originado por la caída de un cable eléctrico en el kilómetro 511 de la carretera nacional, según indicaron los testigos en las más de sesenta llamadas recibidas por el centro coordinador 112.

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Su rápida propagación hacia la masa forestal cercana ha forzado el desalojo preventivo y urgente de numerosas barriadas, especialmente en el municipio de Bédar (Almería). No obstante, ante la virulencia del incendio, la carretera principal que conecta Bédar con Los Gallardos ha quedado bloqueada por el humo y las llamas, convirtiéndose en una vía intransitable que impidió la bajada de los autobuses.

Gran parte de los evacuados han tenido que ser desviados hacia el municipio de Lubrín. El alcalde de esta localidad, Domingo Ramos, ha confirmado a EFE que hasta ahora han acogido a una cifra estimada de entre 80 y 100 personas, que han sido reubicadas de urgencia entre las instalaciones del polígono industrial y el teatro municipal.

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Ramos ha subrayado que todo el pueblo se ha volcado con los afectados. Concejales, trabajadores del Ayuntamiento y ciudadanos anónimos han participado en la elaboración de bocadillos, mientras que varios comercios locales han abierto sus puertas fuera del horario habitual para suministrar agua y víveres a las familias, que se encuentran a la espera de las camas de contingencia aportadas por Cruz Roja.

Hasta estos puntos de encuentro en Lubrín han tenido que desplazarse efectivos médicos del 061 para atender a algunos evacuados que presentaban lesiones y heridas de diversa consideración derivadas de la evacuación. Cabe recordar que el dispositivo autonómico ya confirmó el traslado urgente al Hospital Universitario Torrecárdenas de un varón que resultó herido con quemaduras en Bédar.

Por su parte, el Ayuntamiento de Los Gallardos activó a primera hora su plan de emergencias local. Su primera teniente de alcalde, Antonia María Martínez, ha relatado a EFE la frustración de no poder recibir al grueso de los vecinos de Bédar debido al corte de la carretera. No obstante, han habilitado el Espacio Cultural con el apoyo de efectivos del 112 y voluntarios de Cruz Roja para acoger a las personas que lo necesiten.

Aunque el casco urbano de Los Gallardos no se ha visto directamente comprometido, el fuego sí ha obligado a desalojar sus núcleos diseminados. Las pedanías de Almocáizar, El Chocolate y Los Collados han sido evacuadas, y sus vecinos se han instalado tanto en el Espacio Cultural como en casas de familiares. A este éxodo se suman los vecinos de la barriada de Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y el Pinar de Bédar.

Mientras los afectados pasan la noche fuera de sus hogares, el Plan Infoca mantiene un amplio despliegue sobre el terreno compuesto por diez grupos de bomberos forestales, dos brigadas BRICAS, tres autobombas, una Unidad Médica (UMIF) y un equipo de mando (EMIF).

El dispositivo cuenta además con el apoyo de dieciséis medios aéreos: un helicóptero ligero, seis semipesados, uno de mando, seis aviones de carga en tierra, un anfibio pesado y un avión de coordinación. Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se insiste a la ciudadanía en la necesidad de no acercarse a la zona del incendio para evitar riesgos innecesarios. EFE

mma/plv

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