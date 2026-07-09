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La Guardia Civil registra la vivienda del detenido por el doble crimen de Mijas (Málaga)

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(Actualiza la NA4436 con la investigación también por robo con violencia)

Málaga, 9 jul (EFE).- La Guardia Civil ha registrado durante varias horas esta tarde el domicilio del novio de la mujer que fue asesinada este miércoles junto a su hija en Mijas (Málaga) y que ha sido detenido como presunto autor del doble crimen y de un robo con violencia dentro de ese asesinato.

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Varias dotaciones se han trasladado a primera hora de la tarde hasta el inmueble del presunto asesino, ubicado en Málaga capital, después de ser arrestado este jueves sobre las 13.00 horas.

Tras permanecer varias horas en la Comandancia de la Guardia Civil ha sido conducido a las 17.30 horas por los agentes, algunos con pasamontañas, hasta su vivienda para realizar un registro en su presencia con todas las garantías en el proceso judicial abierto tras el asesinato de su pareja, una mujer de 61 años, y su hija, de 31.

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Las víctimas murieron apuñaladas y después el presunto autor prendió fuego a la vivienda. Los cuerpos fueron hallados tras la extinción del incendio.

Los agentes han realizado la correspondiente inspección ocular del inmueble y pretenden recabar posibles pruebas, entre ellas, el arma blanca utilizada en los crímenes, el posible combustible utilizado en el incendio así como la ropa que pudo llevar el día de los hechos.

El detenido ha estado durante varias horas en el inmueble, una casa mata. La calle fue acordonada y no se permitió el paso.

Los cuerpos sin vida de la mujer y de su hija, ambas de nacionalidad española, fueron hallados en una vivienda de Mijas tras la extinción de un incendio que se produjo en la casa posteriormente y que presuntamente habría sido originado por el autor de los asesinatos.

Ninguna de las dos mujeres fallecidas figuraban en el sistema VioGen por violencia de género.

El caso se destapó cuando los efectivos de emergencia acudieron a la casa incendiada, situada en el núcleo de población de Las Lagunas, tras ser alertados de un incendio, pero tras la correspondiente inspección ocular se determinó que se trataba de dos muertes violentas.

El teléfono 112 recibió a las 2:15 horas del miércoles un aviso de que salían llamas y humo de un piso en la calle Tulipán de Mijas, tras lo que acudieron los bomberos, sanitarios y fuerzas de seguridad. EFE

(foto) (vídeo)

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