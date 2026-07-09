Imanol García de Albeniz regresa al Eibar hasta 2029

Eibar (Gipuzkoa), 9 jul (EFE).- El Club Deportivo Eibar ha llegado a un acuerdo con el Sparta Praha para el traspaso de Imanol García de Albéniz, lo que supone su regreso al equipo guipuzcoano, donde permanecerá hasta 2029, según anunció este jueves el club.

El lateral izquierdo, nacido en la localidad vizcaína de Gallarta, regresa a Ipurua para iniciar su segunda etapa en las filas armeras.

Formado en la cantera del Athletic Club, García de Albéniz llegó a debutar con el primer equipo rojiblanco después de dos cesiones que marcaron su crecimiento, primero en el CD Mirandés y después en la SD Eibar en la temporada 2022-2023.

PUBLICIDAD

Durante ese periodo, el jugador ya defendió la camiseta eibarresa en calidad de cedido, firmando una participación destacada con 31 partidos oficiales, 29 de ellos en Segunda División y 2 en Copa del Rey, con más de 2.100 minutos de juego en total.

Tras su paso por el Sparta Praha, condicionado por una lesión al inicio de temporada, el futbolista ha continuado sumando experiencia reciente en el FC Andorra, donde ha disputado 24 partidos oficiales, anotando un gol y repartiendo una asistencia.

PUBLICIDAD

En su trayectoria profesional en Esapaña acumula 61 partidos en Segunda División y 9 encuentros en Primera con el Athletic Club.

El regreso de Imanol García de Albéniz es una nueva apuesta del Eibar por incorporar a un jugador que ya conoce "el vestuario, el entorno y la exigencia del club, factores que facilitarán su rápida adaptación y refuerzan la apuesta por un modelo basado en la continuidad, el trabajo en equipo y el crecimiento compartido", destacó el club. EFE.

PUBLICIDAD

lrb/is/cmm