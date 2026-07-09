García-Page no ve "acertado" el enfoque del PP en torno a las bajas laborales y aboga por el diálogo social

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este jueves que el enfoque planteado por el PP en torno a las bajas laborales y el absentismo "no es el más acertado" y ha hecho hincapié en que "no podemos renunciar" a hacer las cosas por acuerdo entre sindicatos y empresarios a través del "diálogo social".

En declaracionse a los medios desde Jadraque, donde preside el acto de Reconocimiento de Responsabilidad Demográfica en Castilla-La Mancha, García-Page ha reconocido que las bajas laborales se han incrementado en España y que "hay un problema de fondo". Sin embargo, considera que "de todos los enfoques posibles", el planteado por el PP "no es el más acertado".

PUBLICIDAD

El presidente castellanomanchego opina que "lo que se haga" se tiene que hacer "por consenso" con los sindicatos y con la patronal, porque "a todos nos preocupa y a todos nos afecta", también --ha subrayado-- a los servicios públicos y a la administración, "quizás más que a nadie".

Para García-Page, todo este asunto "tiene que ver con un problema mayor", y es que "llevamos mucho tiempo", rebajando "mucho" lo que es la autoexigencia colectiva por la cultura del esfuerzo.

PUBLICIDAD

"En realidad en España hay muchísima gente que se apunta a no pagar impuestos, pero al mismo tiempo que todo lo asuma el Estado, a intentar confundir unas cosas con otras y yo creo que no se puede rebajar ni un milímetro el principio de esfuerzo, de esfuerzo personal y de esfuerzo colectivo para sacar las cosas".

"Ojalá" --ha dicho-- y que "las máquinas lo pudieran arreglar todo", pero esto "no va a ser así", ni debe significar que "los ciudadanos prescindamos de nuestra propia capacidad para sacar adelante el país".

PUBLICIDAD

Dicho esto, el presidente socialista considera que el PP ha planteado "de manera incorrecta" este debate y ha empezado "la casa por el tejado". "Puede haber fraude, pero lo cierto y verdad es que para llegar a la conclusión a la que llegó el señor Feijóo hay que pasar muchas metas volantes primero y sobre todo no podemos renunciar a hacer las cosas por acuerdo entre sindicatos y empresarios".