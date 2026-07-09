Francia y Marruecos empatan sin goles al descanso y Mbappé falla un penalti

Redacción Deportes, 9 jul (EFE).- Las selecciones de Francia y Marruecos empatan sin goles al término del primer tiempo en el partido de cuartos de final del Mundial 2026 que se juega en el Gillette Stadium de Foxborough.
En el minuto 28 el portero marroquí Bono le atajó un penalti al francés Kylian Mbappé. EFE
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