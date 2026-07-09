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Fran García: "Era una opción muy buena y muy bonita"

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Sevilla, 9 jul (EFE).- El lateral izquierdo Fran García, quien ha fichado por el Betis hasta 2030 procedente del Real Madrid, explicó este jueves su decisión de recalar en el equipo bético argumentando que era "una opción muy buena y muy bonita" y que le "genera mucha ilusión como jugador".

Fran García, que cumplirá 27 años en agosto, fue anunciado oficialmente como futbolista del Betis este miércoles y, en sus primeras impresiones a los medios de la entidad, se mostró muy ilusionado por el proyecto de Liga de Campeones que lidera el chileno Manuel Pellegrini y por seguir en España.

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El defensor ciudadrealeño insistió en las bondades de su decisión de fichar por el Betis por, entre otros motivos, "compartir la alegría de la 'Champions' y poder disfrutarla", y explicó que ha sido producto de "un conjunto" en el que se unen "la ciudad, la afición y que el equipo ha crecido muchísimo".

"Ahora mismo (el Betis) es muy 'top' en España y se puede hacer un papel muy bonito en Europa y se pueden conseguir objetivos reales", dijo Fran García, deseoso de que "llegue prontito el comienzo", que "llegue todo bien y disfrutar de una bonita temporada".

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Fran García, por el que el Betis abonará al Real Madrid 3 millones de euros más otros 2 en variables por objetivos relacionados con la clasificación del equipo para competiciones europeas, ya ha pasado el reconocimiento médico y llega para una posición en la que el plantel bético ha sufrido la baja del internacional suizo Ricardo Rodríguez.

Internacional absoluto en dos ocasiones, se formó en la cantera del Real Madrid, debutó con el primer equipo en 2018, en un partido de Copa en Melilla, pero se consagró en el Rayo Vallecano, donde pasó tres temporadas, hasta que fue recomprado por el club madridista en el verano de 2023.

Las tres temporadas que Fran García ha pasado en el Real Madrid vieron decrecer su protagonismo de forma paulatina y ha cerrado su balance con un total de 109 participaciones en encuentros oficiales, con tres goles marcados y doce asistencias, la mitad de ellas en su primera campaña. EFE

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