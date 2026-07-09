Extinguido el incendio de Morón (Sevilla) tras quemar 230 hectáreas

Sevilla, 9 jul (EFE).- Los efectivos del Plan Infoca han sofocado por completo el incendio forestal originado el pasado 4 de julio en Morón de la Frontera (Sevilla), que ha quemado unas 230 hectáreas de pasto y matorral.

Según han informado a EFE fuentes del operativo, los bomberos han dado por extinguido el fuego tras comprobar que no quedan focos calientes en todo su perímetro y que la superficie arrasada es prácticamente la misma de hectáreas de pasto que de matorral.

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Según ha informado el Infoca, este incendio obligó a movilizar a seis helicópteros, dos aviones de carga en tierra y uno de coordinación.

El dispositivo de tierra estuvo formado por una unidad de meteorología, un equipo de mando, una unidad médica y cuatro autobombas. EFE

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