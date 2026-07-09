Estabilizado un incendio declarado en Zarzalejo (Madrid)

Madrid, 9 jul (EFE).- Veintiuna dotaciones de bomberos y agentes forestales de la Comunidad de Madrid han conseguido estabilizar este jueves un incendio que ha afectado a una zona de Zarzalejo cercana a unas canteras, sin que haya sido necesario desalojar a ningún vecino.

Según ha informado el 112, las tareas para tratar de controlar las llamas, en las que han intervenido siete medios aéreos y catorce terrestres, han sido complicadas debido a que se trata de una zona con una orografía difícil.

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Durante la noche permanecerán varias dotaciones en el lugar refrescando la zona y posibles rebrotes.

Se estima una superficie afectada de nueve hectáreas de monte bajo y algún árbol. EFE