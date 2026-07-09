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Estabilizado el incendio de Guimerà (Lleida)

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Madrid, 9 jul (EFE).- Bomberos de la Generalitat de Cataluña han dado por estabilizado esta noche el incendio de Guimerà.

"La mejora de las condiciones y la estabilización del incendio permite levantar el confinamiento pero mantenemos las restricciones de movilidad", refieren Bomberos de Cataluña en X.

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El trabajo de los agricultores, que con sus tractores aran los campos para evitar que el fuego se propague con tanta facilidad, está resultando clave para afrontar el incendio de Guimerà (Lleida), según los Bomberos.

Los Bomberos se han repartido en un área de trabajo de 38,3 hectáreas, para lo que disponen de 250 efectivos y 70 dotaciones, de las que 34 son camiones de agua. Hasta el ocaso, han trabajado también con doce medios aéreos.

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El incendio de Guimerà se declaró el miércoles y, tras haber sido dado por estabilizado en la madrugada, se ha reavivado hasta el extremo que obligó a confinar a los vecinos de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella, el Polígono Industrial Rimbau y el Mas de Bondia, lo que afecta a unos 21.000 vecinos. Además, los Mossos d'Esquadra han cortado la carretera LV-2101.

Los Agentes Rurales actualizaron el número de hectáreas afectadas por este incendio, de forma que las 167 de este jueves, sumadas a las de ayer, arroja una cifra provisional total de 328 hectáreas quemadas, de las que 269 corresponden al espacio natural protegido de Granyena.

Los Bomberos han afrontado este jueves un nuevo escenario de simultaneidad de incendios, aunque están todos ya estabilizados.

En Montmaneu (Barcelona), poco antes de las cinco de esta tarde los servicios de emergencias han afrontado un incendio de vegetación agrícola que ya está controlado.

Poco después, hacia las seis y media, la alerta ha llegado desde Cadaqués (Girona), donde el incendio de un vehículo ha afectado a una zona forestal.

Finalmente, en Salàs de Pallars (Lleida), hacia las ocho de la tarde, ha habido un incendio de vegetación forestal.

Protección Civil mantiene la emergencia del plan Infocat por el peligro extremo y la simultaneidad de incendios en Cataluña. EFE

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