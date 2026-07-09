España logra seis finales el primer día de la Copa del Mundo de esprint de Montreal

Redacción Deportes, 9 jul (EFE).- El equipo español de piragüismo ha logrado este jueves meter seis embarcaciones en las finales de la prueba de la Copa del Mundo de esprint que se disputa en el canal de Montréal (Canadá).

Àngels Moreno y Viktoria Yarchevska, en C2 500, Laia Pèlachs, en K1 1.000, Pablo Graña, en C1 200, y Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García y Bárbara Pardo, en K4 500, lo hicieron ganando sus semifinales.

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Pablo Crespo entró en la final de C1 1.000 con una tercera plaza, lo mismo que el K4 500 de Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade. EFE