Espadas (PSOE) avisa PSOE impugnará cada discriminación derivada de la prioridad nacional

Madrid, 9 jul (EFE).- El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha avisado este jueves al PP y Vox de que los socialistas van a impugnar la ejecución del concepto de prioridad nacional de su pacto de investidura en Andalucía, "cada vez" que consideren que se ha cometido una discriminación anticonstitucional.

Espadas lo ha dicho al presentar en el antiguo salón de plenos del Senado, rodeado del resto de senadores socialistas andaluces, una declaración que han suscrito para denunciar el "fraude" que supuso el pacto de investidura que ha permitido la reelección de Juanma Moreno como presidente de la Junta.

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"El pacto discrimina en contra de la Constitución y de los tratados internacionales (...) y será impugnado en su ejecución, sin duda, ante los tribunales", ha leído Espadas, para añadir a continuación: "Desde luego, de eso nos encargaremos los socialistas cada vez que haya lugar".

Espadas ha resaltado que "el pacto supone llevar a cabo un triaje social profundamente discriminatorio en el acceso a ayudas y prestaciones públicas", que lleva a que "personas que trabajan y conviven con nosotros" solo puedan recibir apoyo de la Junta en caso de urgencia vital.

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Esas personas "aparecen en ese documento como presuntos defraudadores de prestaciones que serán inspeccionados y vigilados por una especie de ICE andaluz al más radical estilo 'trumpista'".

Por ello, los socialistas andaluces del Senado han advertido de que el pacto "costará vidas".

Además de arremeter contra la prioridad nacional, la declaración del grupo del PSOE en el Senado incide en que Moreno cometió "un fraude" por otros motivos; en primer lugar, porque el contenido del acuerdo se conoció con posterioridad al debate de investidura, minutos antes de la segunda votación, con lo que se "hurtó" a los ciudadanos conocer el posicionamiento del voto.

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Es un fraude de Moreno, también, según Espadas, porque él dice que no le gusta lo firmado, con lo que reconoce que "firma solo para ser presidente", con lo que o engaña a Vox o engaña a los votantes del PP andaluz.

"Lo firmado es radical y aboga por un conflicto permanente y explícito con el Gobierno de España", ha añadido, y ha enumerado que se demuestra que Moreno ni era moderado ni dialogante, ni medioambientalista, ni humanista, ni europeísta; ni andalucista, pues supone "un retroceso en el autogobierno".

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Ha resumido que "las cesiones" del PP a Vox son "una traición a Andalucía, a su Estatuto y a principios constitucionales básicos", usando el mismo término de traición que PP y Vox empleaban contra Pedro Sánchez por los pactos de su última investidura.

Es "el acuerdo más regresivo e involucionista de los firmados entre PP y Vox en diferentes territorios de España", han afirmado asimismo los senadores socialistas andaluces en su declaración.

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Es además "la antesala" del que firmarían Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal si les sirviera para gobernar juntos.

Espadas ha opinado también que "el PP ya no es un partido, es una corriente de Vox (...) está dentro de Vox". EFE