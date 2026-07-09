El Gobierno de Aragón da por controlado el incendio de La Litera (Huesca)

Zaragoza, 9 jul (EFE).- El Gobierno de Aragón ha dado por controlado el fuego declarado el miércoles en el municipio de Castillonroy, en la comarca oscense de La Litera, que ha afectado a unas 420 hectáreas, el 60 % de ellas de terreno forestal.

De este modo, ha bajado a situación operativa 0, nivel 0, del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias Forestales (Procinfo), según ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación el consejero de Interior del Ejecutivo autonómico, Roberto Bermúdez de Castro.

PUBLICIDAD

El consejero ha especificado que, tras el descenso del nivel de alerta, la Unidad Militar de Emergencias (UME), desplegada en el fuego, queda desactivada y sobre el terreno se quedará una brigada del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar) para refrescar la zona.

Dadas estas circunstancias, abrirá la única carretera que quedaba por abrir, la A-140, ha precisado Bermúdez de Castro, que ha avanzado que a partir de este viernes se desarrollarán labores de refresco y de control de posibles rebrotes.

PUBLICIDAD

No obstante, ha advertido de que "la situación del tiempo no va a ayudar en los próximos días", ya que se esperan fuertes rachas de viento este viernes por la tarde. EFE