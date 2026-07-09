El Getafe traspasa a Coba da Costa al Al-Kholood saudí

Madrid, 9 jul (EFE).- El Getafe anunció este jueves el traspaso del extremo Coba da Costa al Al-Kholood saudí después de dos temporadas en el club azulón la mitad de una de ellas cedido en el Anderlecht belga.

El futbolista, de 22 años, llegó al Getafe en el verano de 2024 procedente del Conquense para incorporarse inicialmente al filial, aunque su progresión le permitió entrar rápidamente en la dinámica del primer equipo a las órdenes de José Bordalás.

PUBLICIDAD

En su primera campaña alternó participaciones entre el filial y el primer equipo, mientras que en la segunda pasó a formar parte de la plantilla del Getafe antes de salir cedido en el mercado invernal al Anderlecht belga, donde disputó el tramo final de la temporada.

Desde su llegada al club madrileño, Coba disputó un total de 39 partidos oficiales entre LaLiga y la Copa del Rey.

A través de un comunicado, el Getafe agradeció al jugador "su profesionalidad, trabajo y compromiso" durante su etapa en la entidad y le deseó "la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales".

PUBLICIDAD

La salida de Coba da Costa se une a las de Luis Milla (Como) y Mauro Arambarri (River Plate), mientras que en el capítulo de entradas el Getafe ya ha confirmado los traspasos de Mario Martín, Martín Boselli, Zaid Romero y Martín Satriano, todos cedidos la pasada temporadas. Además, ha firmado a Ramón Terrats y ha conseguido la cesión de Jean Ives Valou, ambos del Villarreal. EFE