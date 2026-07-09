El FROB gana 7.253 millones en 2025, un 169 % más, e ingresa 550 millones al Tesoro

Madrid, 9 jul (EFE).- El FROB, la autoridad española de resolución ejecutiva, ganó 7.253 millones en 2025, un 169 % más que un año antes, gracias a la revalorización de la participación del Estado en CaixaBank, superior al 18 %, y por los dividendos pagados por el banco.

Además, por primera vez en su historia el FROB ha realizado un ingreso directo al Tesoro Público de 550 millones de euros, según ha informado este jueves la institución.

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El presidente del FROB, Álvaro López Barceló, ha destacado este hito en la trayectoria del organismo, que pasa a ser un contribuyente neto para el Estado, aportando recursos procedentes de la recuperación de ayudas públicas inyectadas al sector financiero.

La evolución de la acción de CaixaBank dio lugar a un ingreso contable por la reversión del deterioro de la participación del 18,1 % del Estado en CaixaBank de 6.505 millones de euros en 2025.

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El FROB recuerda que la acción de la entidad financiera se ha revalorizado un 584,5 % desde que se anunció la fusión entre CaixaBank y Bankia, en septiembre de 2020, hasta el cierre de 2025.

Para entender las cuentas del FROB, la partida más significativa es la valoración de la participación en CaixaBank a través de BFA, una sociedad controlada íntegramente por el FROB, cuyo patrimonio asciende a 5.560 millones y con unas plusvalías latentes de 9.955 millones, de las cuales 6.554 millones se generaron en 2025.

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De ese modo, a cierre del ejercicio, el valor contable de la participación ascendía a 15.467 millones, 6.505 millones más que un año antes, lo que supone el grueso del beneficio del FROB.

Por su parte, los resultados obtenidos por BFA en 2024 se traducen en una devolución de ayudas de 722 millones, puesto que recibió 260 millones con el dividendo a cuenta de CaixaBank en noviembre de 2025 y 461,7 millones con el abono complementario pagado en mayo de 2026.

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Teniendo en cuenta que es el tercer año que recibe dividendos, la suma acumulada y efectivamente recuperada desde 2023 asciende a 1.722 millones, a los que habría que añadir el potencial que se pueda obtener de una participación valorada en 15.467 millones a cierre de 2025.

Con respecto a la participación en la Sareb, el banco malo que el Estado pasó a controlar a través del FROB con una participación del 50,14 %, no tiene impacto en las cuentas porque a finales de 2019 ya se valoró a cero.

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Más allá de las participaciones en CaixaBank y la Sareb, en las cuentas del FROB se recoge un ingreso extraordinario de 6,6 millones de euros relacionado con recuperaciones de procedimientos judiciales en curso. Fruto de estas acciones, el importe reconocido por sentencia judicial firme a favor del Frob asciende a 303 millones.

Además, sin tener en cuenta el efecto positivo de la valoración de BFA, el resultado financiero de la compañía ha sido de 765 millones, gracias a los 770 millones que recibió vía dividendos, menos los gastos financieros del préstamo de fondos públicos.

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En 2025 se amortizaron 732 millones correspondientes al segundo tramo del préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) a España, con lo que el capital pendiente se reduce a 200 millones que el Frob abonará en diciembre de 2026 para que quede totalmente amortizado.

El Fondo de Resolución Nacional, gestionado por el FROB, obtuvo un resultado positivo de 344.000 euros en 2025, procedente principalmente de ingresos financieros. El patrimonio neto del fondo asciende a 17,5 millones de euros. EFE

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