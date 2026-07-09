El canterano del Valencia Yuri Carot se va a la NCAA, pero el club retiene sus derechos

València, 9 jul (EFE).- El canterano del Valencia Basket Jorge 'Yuri' Carot jugará la próxima campaña en la liga universitaria de Estados Unidos (NCAA) pero el club 'taronja' mantendrá sus derechos en Europa, según pudo saber EFE por fuentes conocedoras del acuerdo.

Carot, que llegó a debutar con el primer equipo del Valencia Basket y este curso ha sido una de las referencias del filial en la Liga U22, ha firmado un contrato con la Universidad del Pacífico, con cuyo equipo disputará la próxima campaña.

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El jugador de Alboraia (Valencia) no ha depositado su cláusula de rescisión sino que ha llegado a un acuerdo con el Valencia Basket en virtud del cual sus derechos en Europa seguirán siendo del club,

Internacional con las categorías inferiores de España, Carot tiene 20 años, mide 2,08 metros y tenía contrato con el Valencia Basket hasta 2029. EFE