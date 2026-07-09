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Detenidos tres presuntos 'petaqueros' con 1.250 litros de gasolina para narcolanchas

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Almería, 9 jul (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntas integrantes de una red dedicada al denominado 'petaqueo' tras intervenir 1.250 litros de gasolina que iban a destinarse presuntamente al abastecimiento de embarcaciones de alta velocidad utilizadas por organizaciones vinculadas al narcotráfico.

La actuación se inició durante un dispositivo conjunto del Destacamento de Tráfico de Vera y del Destacamento de Fiscal y Fronteras de Garrucha (Almería), cuando los agentes detectaron una furgoneta cuyos ocupantes huyeron a pie tras abandonar el vehículo en las inmediaciones del cruce de Los Gallardos (Almería).

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En el interior del vehículo los agentes localizaron 1.250 litros de gasolina repartidos en numerosas petacas. Según la Guardia Civil, el combustible iba a emplearse presuntamente para abastecer embarcaciones de alta velocidad vinculadas al narcotráfico.

El instituto armado ha señalado en una nota que el transporte de estas cantidades de combustible en esas condiciones supone un grave riesgo para la seguridad de las personas y para el medio ambiente por el peligro de incendio o explosión.

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Tras el hallazgo se desplegó un dispositivo de búsqueda que permitió localizar y detener a los tres sospechosos cuando trataban de ocultarse para eludir la acción policial.

Las investigaciones posteriores determinaron que uno de los arrestados tenía en vigor una orden de expulsión del territorio nacional, que los tres contaban con antecedentes policiales y que la furgoneta utilizada para transportar el combustible había sido sustraída.

La Guardia Civil ha instruido diligencias por presuntos delitos contra el orden público y la seguridad colectiva por el transporte de grandes cantidades de combustible, robo o uso de vehículo, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad y pertenencia a grupo criminal. Tras pasar a disposición del Partido Judicial de Vera, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión de los tres detenidos.

El instituto armado ha destacado que mantiene una vigilancia permanente sobre las actividades relacionadas con el denominado 'petaqueo', al considerarlo un elemento clave en la infraestructura logística de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, y sostiene que la neutralización de estas actividades contribuye a reducir su capacidad operativa y reforzar la seguridad en el litoral almeriense. EFE

mma/bfv/aam

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