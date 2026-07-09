Controlado el incendio de La Guardia (Toledo) en el que han participado casi 200 efectivos

Toledo, 9 jul (EFE).- El incendio forestal de La Guardia (Toledo) ha quedado controlado a las 21:16 horas de este jueves, más de 26 horas después de su detección y de que en las labores de extinción hayan participado un total de 194 personas y 45 medios, 7 de ellos aéreos.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible, a la hora del control 34 personas y 8 medios terrestres continúan trabajando en la extinción del incendio.

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Asimismo, desde el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) han indicado a EFE que a lo largo de la tarde del jueves se ha trabajado en el perímetro del fuego y que la evolución del mismo ha sido "favorable".

El incendio, detectado a las 18:37 horas de este miércoles por un vigilante móvil, ha afectado a una zona de matorral y pasto.

Asimismo, desde el Infocam han trasladado que para la jornada del viernes el índice de propagación de incendios forestales es de riesgo extremo, nivel rojo, en todo el oeste de Toledo, partes de la Mancha de Ciudad Real y Albacete o la Serranía Baja de Cuenca.

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El riesgo es alto en el norte de Cuenca y buena parte de la provincia de Guadalajara, y muy alto en el resto de la región. EFE

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