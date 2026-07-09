Condenan a 52 años de prisión al sacerdote acusado de violar a cuatro mujeres en Málaga

Málaga, 9 jul (EFE).- El sacerdote malagueño de 35 años acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres entre 2014 y 2018 ha sido condenado a 52 años de prisión por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga.

El acusado, conocido como el padre Fran, ha sido condenado por cuatro delitos de agresión sexual, tres de ellos con penetración, y otros cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos, ambos con carácter continuado, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

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En materia de responsabilidad civil, el acusado, Francisco J.C., natural de Vélez-Málaga y en prisión provisional después de ser detenido el 11 de septiembre de 2023, tendrá que indemnizar a cada una de las víctimas por las secuelas psíquicas sufridas y los daños morales.

Del pago de la indemnización responderá como responsable civil subsidiario el Obispado de la Diócesis de Málaga.

La Diócesis malagueña siempre ha mantenido que los hechos se produjeron en el ámbito privado, cuando estaban de ocio y sin relación con la actividad religiosa, por lo que entendía que no era responsable civil subsidiario, pero el obispo de Málaga, José Antonio Satué, ya adelantó que la Iglesia repararía económicamente el daño causado a las cuatro víctimas. EFE

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