Badio ficha por el Panathinaikos por tres campañas tras dejar el Valencia Basket

Redacción deportes, 9 jul (EFE).- El escolta Brancou Badio ha fichado por el Panathinaikos con un contrato de tres campañas tras dejar el Valencia Basket, según confirmó este jueves el club griego en un comunicado.

Previamente, el Valencia había anunciado la salida del jugador senegalés tras haberse abonado el importe íntegro de su cláusula de rescisión.

El Valencia, equipo en el que ha militado las últimas dos campañas, y Badio habían llegado a un acuerdo en abril para ampliar su contrato hasta 2029 pero semanas después el Panathinaikos le hizo una propuesta.

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El club 'taronja' le realizó una propuesta de mejora contractual pero la insistencia del Panathinaikos, que le mejoró su oferta, hizo que Badio se decidiera a salir del Valencia. EFE