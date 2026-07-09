Ayuso dice que Feijóo "tiene más razón que un santo" sobre el absentismo laboral

Madrid, 9 jul (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves la postura sobre el absentismo laboral del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien "tiene más razón que un santo", pues "cada día 1,6 millones de personas no van a trabajar" y "hay muchas" que "pueden evitarlo".

Díaz Ayuso se ha referido así, en una conferencia organizada por el diario '20minutos', a las polémicas declaraciones de Núñez Feijóo, que este martes afirmó en Bilbao que el absentismo laboral en España "no se sostiene" y supone "un cáncer que no podemos pagar", ya que cuesta "más de 30.000 millones de euros y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones".

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Según Díaz Ayuso, es "evidente" que Núñez Feijóo no se refería a "una persona que tiene un cáncer" o "una mujer que está embarazada", y defendía simplemente el "equilibrio" que "siempre" ha habido en España, "sin capitalismo salvaje pero sin que lo público lo carcoma todo".

"Cuando uno ve que son los autónomos las personas que menos bajas tienen, te demuestra que hay muchas personas que podrían evitarlo", ha añadido, al tiempo que ha indicado que el absentismo "es injusto con los propios compañeros" y "va contra la propia empresa", que puede "llegar a cerrar" si sufre "un problema de absentismo generalizado".

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Ha aprovechado, a su vez, para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que "solo legisla para que contratar sea sospechoso" y se dedica, según ella, a "perseguir" a quien obtiene "un pequeño margen de beneficio" y a promover "el desincentivo constante en todo".

"Me gustan mucho estos gobernantes 'pijoteros' (que) se indignan en nombre de los trabajadores sin haberles consultado ni siquiera a ellos, cuando luego siempre legislan contra los propios trabajadores", ha abundado.

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Y ha zanjado: "En definitiva, es otra vez la política de la pancarta facilona, que es absurda".

La presidenta regional ha afirmado también que hay sindicatos que han recibido "la orden desde arriba" de "reventar los servicios" a la vuelta del verano y propiciar "un otoño caliente" y "que las cosas no funcionen".

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"Ya nos lo han advertido y nos lo han contado representantes sindicales, con algo de pudor", ha aseverado la presidenta en una conferencia organizada por el diario '20minutos'.

Considera Díaz Ayuso que, en línea con esta situación, los candidatos de la izquierda a las elecciones autonómicas de 2027 (Mónica García en Más Madrid, Ione Belarra en Podemos y, previsiblemente, Óscar López en el PSOE-M) han sido puestos "para hacer daño" en vez de "para ganar", pues como ministros se han dedicado "al boicot continuo". EFE

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