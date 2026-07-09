ASOBAL confirma la afiliación del Sevilla y el Puerto Sagunto como clubes asociados

Redacción Deportes, 9 jul (EFE).- La Asamblea General de la ASOBAL ratificó este jueves la afiliación del Sevilla BM Proin y el BM Puerto Sagunto como clubes asociados, ya que ambos ascendieron esta temporada a la máxima categoría del balonmano español, informa la entidad.

Ambos clubes lograron el ascenso desde la División Honor Plata esta temporada, por lo que tanto el Sevilla y como el Puerto Sagunto pasan a formar parte de la estructura asociativa de la liga española de balonmano.

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Sin embargo queda pendiente el proceso de inscripción para su participación en la Liga Nexus Energía ASOBAL para la temporada 2026/2027.

El equipo dirigido por Antonio García Robledo, exjugador de Granollers, disputará por primera vez en la historia del club la Liga ASOBAL, mientras que los valencianos regresan a la competición dos años después.

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A la reunión asistieron todos los clubes que participan en la Liga Profesional de Clubes Españoles de Balonmano, donde se hizo un balance de la evolución de la competición, los retos afrontados y aprobaron el calendario oficial de la próxima temporada. EFE