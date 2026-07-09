Amnistía Internacional pide a Fiscalía colaborar en las investigaciones sobre las causas Pegasus

Amnistía Internacional ha pedido a la Fiscalía que apoye las diligencias para esclarecer las causas sobre presunto espionaje con el programa Pegasus a activistas y políticos independentistas, al considerar que hasta ahora el papel del Ministerio Fiscal ha destacado por la "inacción y obstrucción" para que no avancen las investigaciones.

En un informe presentado este jueves en Barcelona, Amnistía Internacional ha reclamado a las autoridades del Estado que se prohíba el uso de este tipo de herramientas de espionaje, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y la normativa del CEI para que "dejen de ser un obstáculo" en la investigación de posibles vulneraciones de derechos humanos.

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Así, la asociación ha pedido al Ministerio Fiscal que colaboren con las víctimas que, según consideran, deben ser liberadas de la carga de la prueba.