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Albares, sobre el cambio de discurso de Trump: solo él puede explicar sus comentarios

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Madrid, 9 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha restado este jueves importancia al cambio de discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a España, al señalar que "solo él podría dar una explicación de por qué esos comentarios".

Albares ha hecho estas declaraciones en una entrevista en Telecinco al ser preguntado por las declaraciones de Trump, quien aseguró, tras la cumbre de la OTAN, que España se ha redimido después de haber accedido a aumentar la inversión en defensa.

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Trump hacía referencia, en concreto, a la aprobación por parte del Consejo de Ministros, que tuvo lugar antes de la cumbre de la OTAN, de una transferencia de crédito por importe de más de 6.200 millones de euros para financiar actuaciones en materia de defensa.

Preguntado sobre el cambio de postura de Trump respecto a España, ha respondido que "solo él podría dar una explicación de por qué esos comentarios". "Su estilo político, que es conocido, es comentar sobre distintos países en distintos momentos", ha apuntado.

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En este sentido, ha recordado que habló de España, pero que también lo hizo de muchos otros países: "Se refirió incluso a la soberanía y a la integridad territorial de un socio de la Unión Europea y un aliado de la OTAN, y, por tanto, no lo puedo saber", ha señalado en referencia a Dinamarca.

En cualquier caso, el jefe de la diplomacia española ha restado importancia a este hecho, al incidir en que España "cumple aquello a lo que se compromete" y recordar que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que asumió el compromiso de aumentar el gasto al 2 por ciento.

"Este es un Gobierno serio que siempre asume los compromisos de España, de alcanzar el 2 por ciento", ha remarcado el ministro.

En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, Albares ha dicho que la "realidad objetiva" es que ambos países mantienen una relación que "es mutuamente beneficiosa".

"Nuestra relación en estos momentos es una relación buena en lo económico, buena en lo comercial, buena también en otros sectores, como la cultura, la educación o en los intercambios en universidades", ha agregado. EFE

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