Adiós a la ola de calor: llegan días de temperaturas más suaves, pero aún así calurosas

Madrid, 9 jul (EFE).- La ola de calor en España, que dejó ayer una persona fallecida en Sevilla y que está provocando desde hace varios días temperaturas de más de 42 grados en amplias zonas del país además de noches tórridas, se despide hoy, previa llegada mañana de una ligera tregua térmica, con días más suaves y llevaderos, aunque aún así calurosos.

El acercamiento este viernes al país de una vaguada desde el oeste favorecerá un cambio de masas de aire en la península, "con un ambiente menos caluroso" que en días previos, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Este jueves todo el país, excepto Cantabria y Asturias, están bajo aviso por altas temperaturas debido a la ola de calor. Una decena de comunidades autónomas se encuentra en nivel naranja por riesgo importante.

Hasta 42 grados se registrarán previsiblemente hoy en puntos de Aragón como el sur de Huesca, bajo Teruel y la ribera del Ebro de Zaragoza. Se prevén máximas superiores a los 37-40 grados en muchas zonas de la península y los archipiélagos.

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Los termómetros podrán situarse por encima de 40-42 grados en los valles del Ebro, Tajo, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida, así como en el interior de Baleares.

Por otra parte, se prevén también este jueves tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el alto Ebro, sistema Ibérico, Pirineos, noroeste de Castilla y León, y en Navarra, donde no se descarta puntualmente granizo grande.

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En la jornada de ayer, una de cada seis estaciones de la red de la Aemet alcanzó o superó los 40 °C, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología publicados en la red social X.

El observatorio Barcelona-Fabra, con más de un siglo de datos, batió su récord térmico absoluto con 40,9 °C; el anterior era de 40 °C en julio de 2024.

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Por otra parte, también ayer se registraron 43,7 grados en Ontinyet y Xàtiva, en Valencia; asimismo, 43,4 grados en Montoro (Córdoba), entre otras muchas que superaron los 40 grados.

Las previsiones para mañana apuntan inicialmente a que se reducirán a cuatro las comunidades autónomas bajo aviso naranja (peligro importante) por altas temperaturas. Serían Aragón, Baleares, Cataluña y Navarra y otras tantas estarían en nivel amarillo asimismo por calor.

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Todavía mañana podrán superarse los 36 grados en los valles del Guadalquivir, Guadiana y Tajo y otros puntos de la mitad sur, y los 38-40 grados en la ribera del Ebro, Baleares, Lleida o el interior de Murcia.

Las mínimas no bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos y en el Ebro.

Se prevén además tormentas con posibles rachas muy fuertes de viento en la mitad norte, según las predicciones de la Aemet.

Se llegará hasta 37 grados en ciudades como Ourense), en el norte peninsular, y asimismo en Logroño y Zamora. En la ciudad aragonesa de Huesca se alcanzarán máximas de 38 grados, y en Zaragoza de 40 grados.

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Para mañana, en la meseta norte, la cordillera Cantábrica y los sistemas Central e Ibérico podría haber alguna tormenta acompañada puntualmente de rachas muy fuertes.

Las temperaturas este viernes caerán de forma generalizada en la península y los archipiélagos, según los pronósticos.

El descenso térmico puede ser notable en el interior de la Comunidad Valenciana y en cumbres de las islas más montañosas de Canarias.

A partir del viernes y sobre todo el fin de semana se habrían dejado de cumplir las condiciones que determinan lo que se considera ola de calor estrictamente a partir de criterios como la extensión geográfica, duración e intensidad del episodio.

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Pese a ello, "seguiremos con valores muy elevados" en buena parte de España, según el portavoz de la Aemet Rubén del Campo.

Se superarán los 35 grados en amplias zonas, sobre todo del centro y este peninsular, así como en Baleares, e incluso podrán alcanzarse los 38-40 grados.

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A comienzo de la próxima semana sin embargo, podría producirse un nuevo "repunte de las temperaturas, con mayor incidencia en el este peninsular y Baleares, según la Aemet. EFE

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