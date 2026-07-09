Espana agencias

Adiós a la ola de calor: llegan días de temperaturas más suaves, pero aún así calurosas

Guardar
Google icon

Madrid, 9 jul (EFE).- La ola de calor en España, que dejó ayer una persona fallecida en Sevilla y que está provocando desde hace varios días temperaturas de más de 42 grados en amplias zonas del país además de noches tórridas, se despide hoy, previa llegada mañana de una ligera tregua térmica, con días más suaves y llevaderos, aunque aún así calurosos.

El acercamiento este viernes al país de una vaguada desde el oeste favorecerá un cambio de masas de aire en la península, "con un ambiente menos caluroso" que en días previos, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

PUBLICIDAD

Este jueves todo el país, excepto Cantabria y Asturias, están bajo aviso por altas temperaturas debido a la ola de calor. Una decena de comunidades autónomas se encuentra en nivel naranja por riesgo importante.

Hasta 42 grados se registrarán previsiblemente hoy en puntos de Aragón como el sur de Huesca, bajo Teruel y la ribera del Ebro de Zaragoza. Se prevén máximas superiores a los 37-40 grados en muchas zonas de la península y los archipiélagos.

PUBLICIDAD

Los termómetros podrán situarse por encima de 40-42 grados en los valles del Ebro, Tajo, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida, así como en el interior de Baleares.

Por otra parte, se prevén también este jueves tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el alto Ebro, sistema Ibérico, Pirineos, noroeste de Castilla y León, y en Navarra, donde no se descarta puntualmente granizo grande.

En la jornada de ayer, una de cada seis estaciones de la red de la Aemet alcanzó o superó los 40 °C, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología publicados en la red social X.

El observatorio Barcelona-Fabra, con más de un siglo de datos, batió su récord térmico absoluto con 40,9 °C; el anterior era de 40 °C en julio de 2024.

Por otra parte, también ayer se registraron 43,7 grados en Ontinyet y Xàtiva, en Valencia; asimismo, 43,4 grados en Montoro (Córdoba), entre otras muchas que superaron los 40 grados.

Las previsiones para mañana apuntan inicialmente a que se reducirán a cuatro las comunidades autónomas bajo aviso naranja (peligro importante) por altas temperaturas. Serían Aragón, Baleares, Cataluña y Navarra y otras tantas estarían en nivel amarillo asimismo por calor.

Todavía mañana podrán superarse los 36 grados en los valles del Guadalquivir, Guadiana y Tajo y otros puntos de la mitad sur, y los 38-40 grados en la ribera del Ebro, Baleares, Lleida o el interior de Murcia.

Las mínimas no bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos y en el Ebro.

Se prevén además tormentas con posibles rachas muy fuertes de viento en la mitad norte, según las predicciones de la Aemet.

Se llegará hasta 37 grados en ciudades como Ourense), en el norte peninsular, y asimismo en Logroño y Zamora. En la ciudad aragonesa de Huesca se alcanzarán máximas de 38 grados, y en Zaragoza de 40 grados.

Para mañana, en la meseta norte, la cordillera Cantábrica y los sistemas Central e Ibérico podría haber alguna tormenta acompañada puntualmente de rachas muy fuertes.

Las temperaturas este viernes caerán de forma generalizada en la península y los archipiélagos, según los pronósticos.

El descenso térmico puede ser notable en el interior de la Comunidad Valenciana y en cumbres de las islas más montañosas de Canarias.

A partir del viernes y sobre todo el fin de semana se habrían dejado de cumplir las condiciones que determinan lo que se considera ola de calor estrictamente a partir de criterios como la extensión geográfica, duración e intensidad del episodio.

Pese a ello, "seguiremos con valores muy elevados" en buena parte de España, según el portavoz de la Aemet Rubén del Campo.

Se superarán los 35 grados en amplias zonas, sobre todo del centro y este peninsular, así como en Baleares, e incluso podrán alcanzarse los 38-40 grados.

A comienzo de la próxima semana sin embargo, podría producirse un nuevo "repunte de las temperaturas, con mayor incidencia en el este peninsular y Baleares, según la Aemet. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El breve romance español que vivió Bonnie Tyler con el cómico Paco Collado: “Hubo mucha química y desde los postres me estaba haciendo ojitos”

La relación se extendió durante un año por teléfono a pesar de que el humorista no hablaba inglés ni la cantante español

El breve romance español que vivió Bonnie Tyler con el cómico Paco Collado: “Hubo mucha química y desde los postres me estaba haciendo ojitos”

La Alhambra indemniza con dos millones de euros a una joven de 18 años que quedó parapléjica tras la caída de una rama arrastrada por el viento en 2023

El organismo ha implantado un protocolo para clausurar zonas del recinto durante episodios de viento fuerte y ha intensificado la supervisión con nuevas tecnologías

La Alhambra indemniza con dos millones de euros a una joven de 18 años que quedó parapléjica tras la caída de una rama arrastrada por el viento en 2023

Los salmorejos de súper son saludables, pero no siempre baratos, según la OCU: “El brik es la opción más asequible, y los de marca blanca son incluso mejores”

Un análisis de 30 salmorejos refrigerados realizado por la OCU destaca el buen aporte nutricional de este tipo de preparados, y elige los dos mejores disponibles en el supermercado

Los salmorejos de súper son saludables, pero no siempre baratos, según la OCU: “El brik es la opción más asequible, y los de marca blanca son incluso mejores”

Investigadores explican qué modo de hablar funciona para que tu perro te entienda mejor

El tono de voz importa a la hora de hablar a tu mascota para que preste atención y la mantenga

Investigadores explican qué modo de hablar funciona para que tu perro te entienda mejor

Un estudio revela cuál es el secreto de la longevidad de los vecinos centenarios de Cerdeña, una de las cinco Zonas Azules del mundo

La actitud con la que se afronta el paso del tiempo es clave para determinar la longevidad

Un estudio revela cuál es el secreto de la longevidad de los vecinos centenarios de Cerdeña, una de las cinco Zonas Azules del mundo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”

Cuatro fiscalías investigan a dos empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las posibilidades de Trump de imponer un bloqueo comercial a España: esto dice la legislación de EEUU y el “bazuca” que puede usar Sánchez

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

DEPORTES

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita