El Castellón contrata al neerlandés Jari Vlack por tres temporadas

Castellón, 8 jul (EFE).- El Castellón anunció este miércoles el fichaje del holandés Jari Vlack con un contrato de tres temporadas, tras alcanzar un acuerdo para el traspaso con el ADO La Haya, de la segunda división de su país.

Vlack puede actuar en cualquier puesto del centro del campo y llega para "aportar a la medular albinegra experiencia, físico y solidez en la salida de balón", según resaltó la entidad castellonense, tras ser proclamado como mejor jugador de la categoría en la pasada campaña.

PUBLICIDAD

El nuevo jugador castellonense firma hasta 2029 y se formó en las categorías inferiores del Volenda y debutó con el primer equipo en la Eerste Divisie en 2018 en el que se mantuvo hasta enero de 2021, cuando dio el salto al Emmen, que militaba en ese momento en la Eredivisie, la máxima categoría del fútbol neerlandés y se proclamó campeón de la Eerste Divisie en la temporada 2021/2022.

Posteriormente, Vlak recaló en el ADO La Haya, entidad con la que ha vuelto a levantar el título de la Eerste Divisie en la 2025/2026". EFE

PUBLICIDAD

qrg/cta/sab