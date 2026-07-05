Suspenden en Santander presentación del libro de un autor al que acusan de apoyar a Israel

Santander, 5 jul (EFE).- Colectivos en apoyo a Palestina han protestado este domingo en la Feria del Libro de Santander (Felisa) para mostrar su rechazo al escritor Marcos Barnatán, al que han acusado de respaldar a Israel, por lo que la presentación de este autor ha sido suspendida.

Según han explicado a EFE fuentes de la organización de Felisa, un grupo de personas en defensa de Palestina se han concentrado en la feria, ubicada en la plaza Porticada de Santander.

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Al iniciase la intervención de Barnatán, algunos concentrados han comenzado a protestar, lo que ha llevado a solicitar la presencia de la Policía, aunque no ha habido más incidentes.

Sin embargo, la organización ha decidido suspender la presentación.

La organización explica que hace diez días conoció la relación de Barnatán con el conflicto, pero el colectivo de libreros que conforma la feria decidió continuar con la presentación.

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Y consideran, las mismas fuentes de Felisa, que es "triste" que una cita cultural que ha congregado a 14.000 personas acabe con esa imagen.

Integrantes del colectivo convocante de la protesta ha señalado, en una nota de prensa, que no se pretendía "impedir un acto cultural, sino denunciar la situación que vive el pueblo palestino". EFE

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