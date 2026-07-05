María Frisa advierte sobre el riesgo de la biotecnología como factor de desigualdad social

Gijón, 5 jul (EFE).- La escritora María Frisa ha advertido este domingo sobre los riesgos del desarrollo de la biotecnología como un factor de desigualdad social, al pronosticar que “en un futuro no muy lejano” las personas llevarán “un microchip insertado en la cabeza”.

Frisa (Barcelona, 1969) ha dicho que le “aterra” pensar en un futuro en el que la gente pueda llevar un microchip en el cerebro, de la misma manera que actualmente lleva un terminal con acceso a sistemas de inteligencia artificial, ha indicado.

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La escritora de literatura infantil y novela negra ha pronosticado que, probablemente, se establezcan dos segmentos de población, uno con acceso a la biotecnología y otro formado por personas que no pueden pagarla.

En la presentación de su último libro 'Animales de poder' en la Semana Negra de Gijón, donde participa como autora invitada, Frisa ha destacado el valor de “denuncia social” de la novela negra.

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Frisa ha explicado que escribe novela policial desde una perspectiva distinta a la del género infantil y juvenil, partiendo de la ideal del mensaje de denuncia que quiere transmitir a sus lectores.

En 'Animales de Poder', la autora ha creado un “universo propio” en el cual los personajes se mueven con absoluta libertad.

Tras una temporada alejada de la literatura infantil, Frisa ha retomado el género, después de haberse incursionado en la novela negra con títulos como 'Cuídate de mí' o 'El nido de la araña'.

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Con Juana Cortés ha desarrollado 'Animales de poder: un deseo de cumpleaños a lo bestia', que narra la historia de Val, una niña que el día de su undécimo cumpleaños pide el deseo de convertirse en un ser especial.

La trama se desarrolla en una academia ubicada en una isla secreta, donde Val aprenderá las claves para convertirse en un animal de poder, probablemente un unicornio.

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Frisa ha afirmado: "Todos tenemos un animal de poder dentro, solo falta descubrirlo”. EFE

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