Espana agencias

María Frisa advierte sobre el riesgo de la biotecnología como factor de desigualdad social

Guardar
Google icon

Gijón, 5 jul (EFE).- La escritora María Frisa ha advertido este domingo sobre los riesgos del desarrollo de la biotecnología como un factor de desigualdad social, al pronosticar que “en un futuro no muy lejano” las personas llevarán “un microchip insertado en la cabeza”.

Frisa (Barcelona, 1969) ha dicho que le “aterra” pensar en un futuro en el que la gente pueda llevar un microchip en el cerebro, de la misma manera que actualmente lleva un terminal con acceso a sistemas de inteligencia artificial, ha indicado.

PUBLICIDAD

La escritora de literatura infantil y novela negra ha pronosticado que, probablemente, se establezcan dos segmentos de población, uno con acceso a la biotecnología y otro formado por personas que no pueden pagarla.

En la presentación de su último libro 'Animales de poder' en la Semana Negra de Gijón, donde participa como autora invitada, Frisa ha destacado el valor de “denuncia social” de la novela negra.

PUBLICIDAD

Frisa ha explicado que escribe novela policial desde una perspectiva distinta a la del género infantil y juvenil, partiendo de la ideal del mensaje de denuncia que quiere transmitir a sus lectores.

En 'Animales de Poder', la autora ha creado un “universo propio” en el cual los personajes se mueven con absoluta libertad.

Tras una temporada alejada de la literatura infantil, Frisa ha retomado el género, después de haberse incursionado en la novela negra con títulos como 'Cuídate de mí' o 'El nido de la araña'.

Con Juana Cortés ha desarrollado 'Animales de poder: un deseo de cumpleaños a lo bestia', que narra la historia de Val, una niña que el día de su undécimo cumpleaños pide el deseo de convertirse en un ser especial.

La trama se desarrolla en una academia ubicada en una isla secreta, donde Val aprenderá las claves para convertirse en un animal de poder, probablemente un unicornio.

Frisa ha afirmado: "Todos tenemos un animal de poder dentro, solo falta descubrirlo”. EFE

jgg/mfc/ess

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

Según los últimos datos, nuestro país supera a Reino Unido y Sudáfrica en el ranking mundial y sitúa a tres de sus grupos cerveceros entre los 40 más grandes del planeta

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Cuatro vicepresidencias, nueve consejerías y puestos clave en medioambiente, cultura y ayudas sociales: todo lo que ha sacado Vox de la maratón electoral de 2026

La formación de Santiago Abascal culmina el ciclo electoral autonómico con presencia en todos los ejecutivos donde necesitó negociar con el PP y refuerza además su peso institucional

Cuatro vicepresidencias, nueve consejerías y puestos clave en medioambiente, cultura y ayudas sociales: todo lo que ha sacado Vox de la maratón electoral de 2026

“Fui yo quien robó el libro”: se cumplen 15 años del robo del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago, que disparó las réplicas de esta guía de peregrinos

El hurto de este manuscrito del siglo XII fue perpetrado por Manuel Fernández Castiñeiras, un antiguo electricista de la catedral, como venganza por haber sido despedido

“Fui yo quien robó el libro”: se cumplen 15 años del robo del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago, que disparó las réplicas de esta guía de peregrinos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuatro vicepresidencias, nueve consejerías y puestos clave en medioambiente, cultura y ayudas sociales: todo lo que ha sacado Vox de la maratón electoral de 2026

Cuatro vicepresidencias, nueve consejerías y puestos clave en medioambiente, cultura y ayudas sociales: todo lo que ha sacado Vox de la maratón electoral de 2026

Feijóo pone en marcha el calendario electoral del PP: proclamará en julio a los candidatos a las alcaldías y tras el verano a los autonómicos

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

Emiliano García-Page prevé un batacazo electoral del PSOE en las próximas elecciones generales: “Todos lo damos por hecho”

ECONOMÍA

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

DEPORTES

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo