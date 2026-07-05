Estabilizado el incendio de alta intensidad de Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

(Actualiza la NA7157 con la estabilización del fuego)

Barcelona, 5 jul (EFE).- Los bomberos han estabilizado el incendio de alta intensidad, que afecta a vegetación forestal, de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), según han informado los Bomberos de la Generalitat.

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El fuego se ha iniciado a las 13:35 horas de este domingo en una zona forestal de la localidad, y Protección Civil ha pedido a los vecinos del entorno que se confinaran en sus casas.

En el incendio, que se ha desatado cerca de la Via de l'Esport, trabajan once dotaciones terrestres y cinco medios aéreos.

El fuego ha quemado la ladera de la sierra d'en Canals y ha avanzado hacia abajo, aunque sin peligro para las urbanizaciones próximas.

No obstante, Protección Civil ha enviado un mensaje Es-Alert a los vecinos de la zona de la Colònia Palau y la calle Clavell de la localidad para que se confinaran en sus casas, cerraran puertas y ventanas para impedir la entrada de humo y siguieran las recomendaciones de las autoridades.

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El incendio, que los Bomberos califican de "alta intensidad", está quemando vegetación forestal.

El fuego de Sant Andreu de la Barca coincide con el incendio forestal de La Bisbal d'Empordà (Girona), ya en vías de control, pero que ayer movilizó a todos los efectivos de los Bomberos de la Generalitat porque amenazaba con descontrolarse en el macizo de Les Gavarres, alimentado por el viento de marinada.

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Hacia las 14 horas de esta tarde, se ha declarado otro incendio forestal en Òrrius (Barcelona), aunque ha quedado sofocado en breve gracias a la intervención de seis dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, con el apoyo de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF).

Por otra parte, los bomberos trabajan la tarde de este domingo en la extinción de un incendio de vegetación agrícola, cerca de la carretera C-15, en el municipio barcelonés de Capellades. EFE

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