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El Villarreal afronta desde este lunes las pruebas médicas de pretemporada

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Vila-real (Castellón), 5 jul (EFE).- El Villarreal regresa este lunes a la actividad con las primeras pruebas médicas de la plantilla, para ya arrancar el próximo jueves los entrenamientos de pretemporada.

Los futbolistas acudirán este próximo lunes, martes y miércoles a las pruebas médicas en grupos, para ya empezar todos a entrenarse a las órdenes de técnico Íñigo Pérez el próximo jueves día 9 de julio.

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En un principio regresarán todos los jugadores que no han sido convocados por sus selecciones para el Mundial, futbolistas que deberán ir incorporándose a lo largo de esta pretemporada.

El equipo amarillo realizará gran parte de su pretemporada en su Ciudad Deportiva, saliendo solo para disputar los partidos previstos en la misma en distintos países europeos.

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En estos días no se incorporarán a los entrenamientos los internacionales Alex Freeman, Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan, Pape Gueye, Renato Veiga, Nicolás Pepe y Logan Costa.

El club ha dividido al resto de la plantilla en tres grupos que pasarán la revisión médica en estos próximos tres días, para ya arrancar a entrenar el próximo jueves. EFE

jmg/cta/sab

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