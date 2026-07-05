Deniegan la nacionalidad a un edil de Benahavís (Málaga) nacido y residente en España

Benahavís (Málaga), 5 jul (EFE).- El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha denegado la solicitud de nacionalidad del concejal del PP en Benahavís (Málaga) Scott Marshall, nacido y residente en España, porque "no acredita el suficiente grado de integración en la sociedad española".

Marshall ha nacido en Málaga y ha residido siempre en la Costa del Sol, se casó aquí y sus dos hijos han nacido y viven en territorio nacional, pero según el Ministerio de Presidencia no está arraigado conforme a lo requerido en el Código Civil español.

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Y, aunque ha estudiado aquí y el español es su lengua principal, la resolución del Ministerio, a la que ha tenido acceso EFE, señala que Marshall "no justifica el conocimiento básico de la lengua española", ya que no aporta el Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) .

Tampoco acredita -según el Gobierno- que "conoce los valores históricos, constitucionales y socioculturales de España (CCSE), derivados de la configuración de España como un Estado social y democrático de Derecho", a pesar de que ha cursado su educación básica en Marbella, ejerce su actividad profesional en la Costa del Sol y es concejal en Benahavís,

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El edil, que se siente español aunque su nombre pueda indicar lo contrario, está "indignado" con la resolución del Ministerio de Presidencia y en su momento presentó recurso de reposición contra una resolución que le parece "un despropósito", ha afirmado a EFE.

Le disgusta ver cómo se le concede la nacionalidad "sin problema" a otras personas mientras se rechaza la suya, que ha nacido y vivido aquí "toda la vida", y le exigen, entre otras cuestiones, realizar un examen de español, que es el idioma que habla y en el que ha realizado sus estudios reglados en el país.

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El motivo principal que ha llevado a Marshall, de padre escocés, a solicitar ahora la nacionalidad española por residencia está relacionado con la salida del Reino Unido de la Unión Europea y las implicaciones que eso tiene.

De este modo, instado por su padre, que cuenta con la nacionalidad española desde hace veinticinco años, se ha decidido a oficializar su situación, aunque nunca pensó que, habiendo "nacido y vivido aquí toda la vida, tendría problemas para ello". EFE

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