Controlado el incendio de Cabezarrubias (Ciudad Real) que cortó la CR-5021

Toledo, 5 jul (EFE).- El incendio declarado este domingo en Cabezarrubias del Puerto (Ciudad Real), que fue declarado de nivel 1 por el corte de la carretera CR-5021 y por la afección del humo a la población de la localidad ciudadrealeña, ya está controlado.

Según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) el fuego ha sido controlado y ya ha bajado a nivel 0 tras la intervención de trece medios, tres de ellos aéreos, y 62 personas.

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El fuego se ha detectado a las 13:20 horas de este sábado y ha quedado controlado a las 1700 horas.

Por el momento se desconoce el tipo de superficie afectada y en la zona siguen trabajando para su extinción definitiva ocho medios terrestres y 34 personas. EFE

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