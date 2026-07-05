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Aday Mara suma 10 puntos en su debut con Oklahoma City Thunder en la Summer League

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Nueva York, 5 jul (EFE).- El pívot español Aday Mara, recientemente elegido número 12 del draft NBA, debutó este sábado con su nuevo equipo, Oklahoma City Thunder, en la derrota ante los Memphis Grizzlies por 111-74 en la Summer League, en la que el jugador maño fue titular y anotó 10 puntos.

Aday Mara, de 21 años y 221 centímetros de altura, firmó buenos números en su debut con OKC, en el que jugó de titular: 10 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, 2 tapones y un robo, con cinco de ocho en tiros de campo.

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Mara hizo su debut con la franquicia NBA en el estadio Jon M. Huntsman Center de la Universidad de Utah, en Salt Lake City.

También acaparó los focos del encuentro Cameron Boozer, número 3 del draft del pasado 23 de junio, que debutó con los Memphis Grizzlies y sumó 15 puntos.

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El pívot zaragozano fue elegido número 12 del draft, convirtiéndose en el cuarto mejor español solo por detrás de Pau Gasol (número 3 en 2001), Ricky Rubio (número 5 en 2009) y Fran Vázquez (número 11 en 2005). EFE.

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