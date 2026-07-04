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Joan Garriga (Vox) pide "dimisiones inmediatas" por el incendio en La Bisbal (Girona)

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El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha afirmado que la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, es la máxima responsable del incendio iniciado este viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona) y ha dicho que pedirán "dimisiones inmediatas".

En declaraciones este sábado desde Malgrat de Mar (Barcelona), ha lamentado "profundamente" los efectos de este incendio que, dice, supone una gran pérdida patrimonial y ha expresado su agradecimiento a los cuerpos de emergencias por su trabajo.

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Ha señalado que la actuación que dio origen al incendio (los trabajos con una radial en una carretera) no es culpa de un trabajador, "es culpa de la empresa concesionaria y de la Generalitat de Catalunya, que es la responsable directa de la concesión".

Garriga ha criticado que las responsables de estos incendios "son las políticas europeas" que, añade, han aniquilado el campo y hacen que la zona forestal amplíe su capacidad y sea cada vez más grande.

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En este sentido, ha señalado que la "ideología progre" impide que se hagan más cortafuegos y se actúe sobre el medio natural para limpiarlo y evitar la expansión de este tipo de incendios.

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