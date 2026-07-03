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Moreno espera que el "lío" haya terminado tras el acuerdo con Vox para el Gobierno andaluz

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Sevilla, 3 jul (EFE).- El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha señalado que espera que el "lío" que pronosticó en campaña electoral que supondría que el PP no obtuviera mayoría absoluta haya finalizado tras el acuerdo con Vox para el Gobierno de Andalucía, que ha reconocido que será más "complicado" que si fuera monocolor.

Las negociaciones han tenido "tiranteces" y "cesiones por ambas partes", ha aseverado Moreno en una entrevista con COPE tras su tercera investidura como presidente de la Junta de Andalucía este pasado jueves.

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Las peticiones que ha detallado que hizo Vox en materia de agricultura o políticas sociales son competencias, "dada la dimensión de una comunidad como Andalucía y la complejidad, que no eran las deseables" para que asumiera la formación de Santiago Abascal, ha añadido Moreno.

Ha señalado que la dirección nacional del PP le dejó "absoluta libertad" en estas conversaciones y ha destacado que su formación y Vox comparten el objetivo de que Pedro Sánchez no gobierne en España la próxima legislatura, pues ello "significaría 'de facto' acabar con los equilibrios institucionales".

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Alberto Núñez Feijóo solo le trasladó "que buscara el interés general de Andalucía y lo mejor" para esta comunidad autónoma y para el PP, ha añadido Moreno.

Cualquier gobierno de coalición conlleva "limitaciones", ha añadido el presidente del PP-A, quien ha defendido que "es mejor" que desde Vox "se impliquen en el gobierno" de Andalucía y "estén dentro, mejor que fuera".

El líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, asumirá una vicepresidencia que no será la única en el nuevo Gobierno andaluz, ha afirmado Moreno.

La vicepresidencia de Gavira será "exactamente la misma" que la de Juan Marín en el Gobierno del PP con Ciudadanos con el añadido de Desregulación, ha explicado el presidente andaluz.

Ha defendido que la 'prioridad nacional' que contempla el pacto de PP y Vox en Andalucía se limita a la aplicación de los baremos de arraigo que ya se venían aplicando en asuntos sociales como la dependencia y que ahora se llevarán también a políticas como la de vivienda.

Moreno ha calificado de "espectacular" el resultado del PP en las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, con victorias en 600 de los 785 municipios andaluces y con aumento en el número total de votos, pero ha reconocido que el "objetivo era otro", dado que le faltaron dos diputados para la mayoría absoluta. EFE

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