Los cinco jornadas claves para decidir el Tour 2026

Barcelona, 3 jul (EFE).- De la crono inicial por equipos en Barcelona con meta en Montjuic hasta París, con la doble subida a Montmartre, el Tour de Francia 2026 promete emoción de principio a fin. Habrá oportunidades para todos, pero hay 5 citas que decidirán la foto final del podio. Son las siguientes:

.1. Gavarni-Gèdre, nueva cima el 'día del Tourmalet'. 6ª etapa

En la sexta jornada el Tour presenta una meta inédita en Pirineos, Gavarni-Gèdre, primer final en alto 'serio' en la lucha por el maillot amarillo. En el escenario pirenaico pueden surgir las primeras grandes diferencias entre los favoritos. La subida final tiene 18,7 kilómetros al 3,7 % de desnivel, pero en los 186 kilómetros se incluyen el Col d'Aspin y el Tourmalet, puerto de culto del Tour.

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.2. Le Markstein, en Los Vosgos. 14ª etapa

Le Markstein es una estación invernal de los Vosgos, situada cerca de la frontera con Alemania, a la que se accederá a través del Col de Haag, otra novedad del recorrido, de 11,2 kilómetros al 7,3 % de desnivel que ofrecen terreno para la batalla. El recorrido incluye el Grand Ballon, el Col de la Page y el Ballon de Alsacia en una jornada con 3.800 metros de desnivel.

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.3. Plateau de Solaison, atracción en el Jura. 15ª etapa

Plateau de Solaison (categoría especial) es la montaña más dura del Jura. Se trata de otro descubrimiento del Tour 2026, una pista para ciclistas asfaltada para la ocasión, de 11,3 kilómetros al 9,1 % de desnivel, en un paisaje bucólico desde el que se divisa el Mont Blanc.

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Unos kilómetros antes, las hostilidades pueden desencadenarse en el ascenso al Col de la Croisette (1ª, 4,6 km. al 11,2), y como previo a la subida a meta estará la corta pero explosiva Cota du Mont (3ª, 2,1 km. al 8,3), hasta completar en meta una jornada de 3.950 metros de desnivel.

.4. La crono, duelo al sol entre los favoritos. 16ª etapa

La crono entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains tendrá un recorrido de 26,1 kilómetros junto al Lago Leman y será la única opción para el lucimiento de los especialistas. Una etapa que se divide en tres sectores: un tercio de ascenso al Larringes, 9,7 kilómetros al 4,3 %, un tercio de descenso y el tramo final plano hasta llegar a Thonon-les-Bains.

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.5. Traca final en los Alpes: el Galibier y doble ración de Alpe D'Huez. Último fin de semana

Las tres jornadas previas a París decidirán el Tour de Francia, ya que concentra 3 de los 5 finales en alto de la presente edición, dos de ellos en el Alpe D'Huez.

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Antes de afrontar al mítico coloso de las 21 curvas y de ambiente festivo como ningún otro, habrá que afrontar la meta en subida de Orcières-Merlette (1ª, 7,1 km. al 6,7), lugar donde explicaron su rivalidad Luis Ocaña y Eddy Merckx.

El último viernes etapón con el Alpe D'Huez (especial, 13,8 km. al 8,1) de estrella invitada, pero aún quedará para el sábado la elegida como etapa reina, con la misma llegada que la anterior, pero con un último ascenso más corto.

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Será una jornada con tres puertos especiales, la Croix de Fer (24 km. al 5,2), el Telegraphe (11,9 km. al 7,1) y el Galibier (17,7 al 6,9, techo del Tour a 2.642 metros de altitud), antes de afrontar otro puerto inédito de la edición, el Col de Sarenne (12,8 al 7,3).

Esta última pendiente suele servir para evacuar el Alpe d'Huez, pero cuya carretera, estrecha y rugosa, no había sido nunca ascendida. En esta ocasión, la incluyen en el recorrido y desemboca a quince kilómetros de la mítica cima, de la que tendrán que escalar cuatro más.

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En la legendaria cima del Alpe D'Huez se conocerá el podio final de esta 113ª edición. El álbum de las leyendas, abierto para recibir al gran favorito, el esloveno Tadej Pogacar. EFE