Espana agencias

Los cinco jornadas claves para decidir el Tour 2026

Guardar
Google icon

Barcelona, 3 jul (EFE).- De la crono inicial por equipos en Barcelona con meta en Montjuic hasta París, con la doble subida a Montmartre, el Tour de Francia 2026 promete emoción de principio a fin. Habrá oportunidades para todos, pero hay 5 citas que decidirán la foto final del podio. Son las siguientes:

.1. Gavarni-Gèdre, nueva cima el 'día del Tourmalet'. 6ª etapa

En la sexta jornada el Tour presenta una meta inédita en Pirineos, Gavarni-Gèdre, primer final en alto 'serio' en la lucha por el maillot amarillo. En el escenario pirenaico pueden surgir las primeras grandes diferencias entre los favoritos. La subida final tiene 18,7 kilómetros al 3,7 % de desnivel, pero en los 186 kilómetros se incluyen el Col d'Aspin y el Tourmalet, puerto de culto del Tour.

PUBLICIDAD

.2. Le Markstein, en Los Vosgos. 14ª etapa

Le Markstein es una estación invernal de los Vosgos, situada cerca de la frontera con Alemania, a la que se accederá a través del Col de Haag, otra novedad del recorrido, de 11,2 kilómetros al 7,3 % de desnivel que ofrecen terreno para la batalla. El recorrido incluye el Grand Ballon, el Col de la Page y el Ballon de Alsacia en una jornada con 3.800 metros de desnivel.

PUBLICIDAD

.3. Plateau de Solaison, atracción en el Jura. 15ª etapa

Plateau de Solaison (categoría especial) es la montaña más dura del Jura. Se trata de otro descubrimiento del Tour 2026, una pista para ciclistas asfaltada para la ocasión, de 11,3 kilómetros al 9,1 % de desnivel, en un paisaje bucólico desde el que se divisa el Mont Blanc.

Unos kilómetros antes, las hostilidades pueden desencadenarse en el ascenso al Col de la Croisette (1ª, 4,6 km. al 11,2), y como previo a la subida a meta estará la corta pero explosiva Cota du Mont (3ª, 2,1 km. al 8,3), hasta completar en meta una jornada de 3.950 metros de desnivel.

.4. La crono, duelo al sol entre los favoritos. 16ª etapa

La crono entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains tendrá un recorrido de 26,1 kilómetros junto al Lago Leman y será la única opción para el lucimiento de los especialistas. Una etapa que se divide en tres sectores: un tercio de ascenso al Larringes, 9,7 kilómetros al 4,3 %, un tercio de descenso y el tramo final plano hasta llegar a Thonon-les-Bains.

.5. Traca final en los Alpes: el Galibier y doble ración de Alpe D'Huez. Último fin de semana

Las tres jornadas previas a París decidirán el Tour de Francia, ya que concentra 3 de los 5 finales en alto de la presente edición, dos de ellos en el Alpe D'Huez.

Antes de afrontar al mítico coloso de las 21 curvas y de ambiente festivo como ningún otro, habrá que afrontar la meta en subida de Orcières-Merlette (1ª, 7,1 km. al 6,7), lugar donde explicaron su rivalidad Luis Ocaña y Eddy Merckx.

El último viernes etapón con el Alpe D'Huez (especial, 13,8 km. al 8,1) de estrella invitada, pero aún quedará para el sábado la elegida como etapa reina, con la misma llegada que la anterior, pero con un último ascenso más corto.

Será una jornada con tres puertos especiales, la Croix de Fer (24 km. al 5,2), el Telegraphe (11,9 km. al 7,1) y el Galibier (17,7 al 6,9, techo del Tour a 2.642 metros de altitud), antes de afrontar otro puerto inédito de la edición, el Col de Sarenne (12,8 al 7,3).

Esta última pendiente suele servir para evacuar el Alpe d'Huez, pero cuya carretera, estrecha y rugosa, no había sido nunca ascendida. En esta ocasión, la incluyen en el recorrido y desemboca a quince kilómetros de la mítica cima, de la que tendrán que escalar cuatro más.

En la legendaria cima del Alpe D'Huez se conocerá el podio final de esta 113ª edición. El álbum de las leyendas, abierto para recibir al gran favorito, el esloveno Tadej Pogacar. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Investigadores españoles descubren un nuevo parásito presente en la sardina común: investigan si es peligroso para humanos

El estudio de la Universidad de Navarra hace hincapié en la necesidad de vigilar este tipo de infecciones

Investigadores españoles descubren un nuevo parásito presente en la sardina común: investigan si es peligroso para humanos

Cómo hacer arroz del senyoret, la receta valenciana de arroz seco con mariscos que ‘se inventó’ el pintor Joaquín Sorolla

Una de las teorías más difundidas sobre el nacimiento de esta receta sitúa su origen en el restaurante La Pepica, de Valencia, donde el pintor acudía habitualmente en busca de una buena ración de arroz

Cómo hacer arroz del senyoret, la receta valenciana de arroz seco con mariscos que ‘se inventó’ el pintor Joaquín Sorolla

La ola de calor en Francia deja 2.025 muertes más de las esperadas en una semana, con un aumento del 91% en fallecimientos en domicilios

El exceso de fallecimientos se concentra en la semana del 22 al 28 de junio y supone un aumento del 29% respecto a la semana anterior, aunque las cifras aún no incluyen todos los certificados de defunción

La ola de calor en Francia deja 2.025 muertes más de las esperadas en una semana, con un aumento del 91% en fallecimientos en domicilios

Juanjo, veterinario: “Si tu gato hace como que tira una bola de pelo, pero nunca expulsa nada, tienes que preocuparte”

La intervención temprana permite iniciar tratamientos que reducen la inflamación y mejoran la calidad de vida del animal

Juanjo, veterinario: “Si tu gato hace como que tira una bola de pelo, pero nunca expulsa nada, tienes que preocuparte”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump presume de la guerra contra España en 1898 por Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas: “Renunciaron a su control y los tomamos todos”

Donald Trump presume de la guerra contra España en 1898 por Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas: “Renunciaron a su control y los tomamos todos”

Exteriores eleva a 29 el número de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela y anuncia el despliegue exitoso del hospital de campaña de la AECID

Arranca la Operación Salida: la DGT prevé más de 104 millones de desplazamientos y refuerza la vigilancia por el eclipse y los grandes movimientos hacia África y Portugal

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

Almeida adjudica a la empresa del hermano de Esperanza Aguirre la viabilidad de la ciudad tecnológica que el Real Madrid quiere construir en Valdebebas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

El comprador tipo de segunda vivienda gana más de 5.300 euros al mes y dedica apenas una décima parte de sus ingresos a pagarla

La industria de chips europea está en manos de EEUU y China: los conflictos internacionales afectan al mercado de semiconductores de la UE

DEPORTES

Dallas Stadium, así es el estadio del Portugal-España que medirá a Cristiano y Lamine Yamal: 80.000 espectadores con climatización y pantallas por todos lados

Dallas Stadium, así es el estadio del Portugal-España que medirá a Cristiano y Lamine Yamal: 80.000 espectadores con climatización y pantallas por todos lados

Haaland y Vinicius Jr preparan el Noruega-Brasil con un divertido vídeo en homenaje a esta comedia de culto: “Tenemos que recrearlo”

Goles y vídeo resumen: Portugal supera a Croacia en un partido marcado por el VAR y será el rival de España en octavos de final del Mundial 2026

Lamine Yamal dedica a su hermano la victoria contra Austria en el Mundial 2026: “Es como si fuera mi hijo, estoy enamorado de él”

Lamine Yamal quiere a Cristiano: el extremo se moja sobre el duelo de octavos contra Croacia o Portugal