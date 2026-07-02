Triplete del preparador argentino Óscar Anaya en las carreras nocturnas de Madrid

Madrid, 3 jul (EFE).- El entrenador argentino Óscar Anaya ha enlazado tres victorias consecutivas esta madrugada en la tercera jornada de carreras nocturnas de la pista de arena del Hipódromo de La Zarzuela de Madrid, con “Dukes of Haather”, “Miss Vina” y “Bomberg”, y con tres jockeys distintos, el luso Ricardo Sousa, el también argentino José Gómez y el amateur Pablo Laborde.

Comenzó la velada con la fácil victoria de “Dukes of Haather”, la segunda consecutiva en Madrid (en la anterior, ocho semanas atrás, había ganado en la hierba). Era cuarto de cuatro en la primera recta del recorrido, pero frente a las tribunas se mostró superior al final de los 1.200 metros.

PUBLICIDAD

Para la segunda, una cita para los tres años no ganadores, donde condujo “Aristócrata” hasta la recta, el remate de “Miss Vina” resultó incontestable. A duras penas “Carbayón” terminaba segundo por delante del conductor.

En la siguiente, en los 1.700 metros del premio Anita Slikker, para los jinetes aficionados, sobresalió el poderío de “Bomberg”, con Pablo Laborde en la montura. El representante de Anaya, con los colores de Luis Salvador Márquez, no corría desde 2024.

PUBLICIDAD

La Lototurf, el primero de los dos hándicaps, fue para “Catallaxy”, que con la checa Denissa Sikorová controló siempre cerca de la cabeza y no tuvo rival en el final de los 1.700 metros. “Chiquitín” completó la gemela.

Para cerrar, el otro hándicap de 1.700, larga escapada con éxito de “Earthview”, con Cristina Pérez en la silla. Muy lejos, en otra guerra, “Misstifly” era segundo en foto con “Mystified”, otros dos pupilos de Anaya. En esta carrera no tomó la salida “Pinsapo”.

PUBLICIDAD

La combinación ganadora de la apuesta Quíntuple Plus es la formada por las mantillas:

1 – 6 – 3 – 8 – 5 – 3. Para la Lototurf, el caballo ganador es el número 8. EFE

1010020