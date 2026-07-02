Pedro Porro: "Marcar un gol en mi primer Mundial me hace muy feliz"

Inglewood (EE.UU.), 2 jul (EFE).- Pedro Porro, jugador de la selección española, mostró este jueves su alegría tras estrenarse como goleador con La Roja en el Mundial, un hito que calificó como la recompensa al esfuerzo de toda una vida.

"(Siento) mucha felicidad, no esperaba esto desde nunca, trabajas desde pequeño para que lleguen estos momentos. Ya es difícil debutar en un Mundial con tu país y la verdad que marcar un gol en mi primer mundial es muy feliz", indicó este jueves Porro en zona mixta tras concluir el encuentro contra Austria.

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El jugador de La Roja quiso dedicarle este triunfo a su familia, tanto que le acompaña durante el periplo mundialista por EE.UU. tanto por la que se encuentra apoyándolo desde la distancia.

Durante su intervención, remarcó el orgullo que siente por "ese niño de 2010 que celebró el título de España hoy haya podido hacer el gol".

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"Tenía ese feeling que Álex (Baena) la podía poner ahí, poco a poco he ido entrando, perdí un poco la marca pero confié en que el balón cayera ahí y solo era picarla abajo", añadió.

Porro admitió que tenían la sensación entre las filas españolas que el duelo ante Austria iba a ser complicado, pero el equipo ha hecho las cosas muy bien desde el principio.

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"Nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible, el grupo sigue bien, compitiendo al máximo nivel y eso es con lo que nos quedamos", indicó.

El jugador también destacó su relación con la estrella española Lamine Yamal, de quien dijo que cada vez entienden mejor en el campo.

En general, "el equipo ha sabido dar un muy buen resultado desde el inicio del partido", valoró

Sea quien sea el próximo rival, Croacia o Portugal, dos selecciones que calificó de "muy grandes", mañana comenzarán a pensar en cómo hacerles frentes para dar "la mejor versión del equipo", sentenció. EFE

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