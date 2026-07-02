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Messi desafía el mito de 'Vozinha'

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Hugo Barcia

Miami (EE.UU.), 2 jul (EFE).- Argentina frente a Cabo Verde; Lionel Messi contra 'Vozinha'. Los dieciseisavos de final del Mundial presentan en Miami un duelo a la altura de 'David contra Goliat', donde el actual campeón del mundo buscará acabar definitivamente con la gran sorpresa del torneo.

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El Hard Rock Stadium de Miami será el viernes a las 18.00 horas (22.00 GMT) el escenario de un pulso aparentemente muy favorable para la Albiceleste, en la que se enfrentarán dos de las principales figuras en lo que va de Mundial: Lionel Messi y Vozinha, nacido hace 40 años como Josimar José Évora Dias.

El delantero argentino encabeza junto a Kylian Mbappé la lista de máximos goleadores del torneo, con seis, y se convirtió en esta edición en el futbolista con más tantos en la historia del Mundial, un registro que ya asciende a 19 goles.

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Pero en la portería rival tendrá al que para muchos fue el mejor guardameta en la fase de grupos, Vozinha, que contribuyó con sus paradas a que Cabo Verde empatara contra España, Uruguay y Arabia Saudí, y acabara segunda en su grupo.

El debut contra España (0-0) fue la mejor carta de presentación para 'Vozinha', que negó de todas las formas posibles que el combinado europeo perforara las redes de su portería.

Aunque el siguiente partido contra Uruguay (2-2) fue menos heroico, ese empate permitió a Cabo Verde ser en la tercera selección en la historia que sumó puntos contra dos campeonas del mundo en su primer Mundial.

Además, la clasificación a dieciseisavos de final convirtió a este pequeño archipiélago de 10 islas y medio millón de habitantes en el país más pequeño en acceder a la ronda eliminatoria.

'Vozinha', transformado en héroe nacional, ha pasado de tener 200.000 seguidores en Instagram antes del partido contra España, a más de 17 millones en la víspera contra Argentina.

La gesta de Cabo Verde contra Uruguay tuvo lugar precisamente en el Hard Rock Stadium de Miami, que en aquella ocasión estuvo copado de aficionados uruguayos, como el viernes lo estará de hinchas argentinos.

Más de 50.000 argentinos viven en el área de Greater Miami, que abarca Miami y su periferia, y se espera un ambiente espectacular en la ciudad y en el estadio cuando Argentina haga acto de presencia.

Para Messi supone, además, su regreso a casa, puesto que el estadio está separado por apenas 20 kilómetros del Nu Stadium en el que juega habitualmente el Inter Miami.

El '10' está protagonizando el mejor Mundial de su carrera y con sus goles ayudó a que Argentina cerrase con pleno de triunfos la primera fase.

Pero de nada sirve la contundencia mostrada ante Argelia, Austria y Jordania una vez comienzan las eliminatorias. Los dieciseisavos de final ya dejaron la primera gran sorpresa con la eliminación de Alemania a manos de Paraguay, y Argentina no quiere sumarse a la lista.

Para evitarlo, el técnico Lionel Scaloni tendrá disponible a todos sus jugadores. El entrenador rotó a varios titulares en el último encuentro contra Jordania, y Messi tan solo saltó al campo en la segunda mitad, en la que anotó un gol de libre directo.

El misticismo alrededor del encuentro va más allá del terreno de juego. El propio presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, que se encuentra en Estados Unidos, manifestó públicamente su intención de regalar a Messi una camiseta de Cabo Verde con su dorsal y apellido a la espalda.

Será el preludio del primer choque oficial entre ambas selecciones, con el que Argentina busca acercarse un paso más hacia el bicampeonato, mientras que Cabo Verde persigue el mayor milagro de su historia.

El ganador de este partido se enfrentará el 7 de julio en Atlanta con el vencedor del cruce entre Australia y Egipto.

- Alineaciones probables:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Seleccionador: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues y Dailon Livramento.

Seleccionador: Pedro Leitao Brito ‘Bubista’.

Árbitro: Drew Fischer, de Canadá.

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami.

Hora: 18.00 local (22.00 GMT). EFE

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